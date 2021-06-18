Üye Girişi
Gültak: "Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak" - Son Dakika

Gültak: "Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak"

18.06.2021 15:21
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çamlıbel Marina ve Millet Bahçesi projelerinin hayata geçmesiyle başta Çamlıbel olmak üzere tüm kent merkezinin eski cazibesini yeniden kazanacağını söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çamlıbel Marina ve Millet Bahçesi projelerinin hayata geçmesiyle başta Çamlıbel olmak üzere tüm kent merkezinin eski cazibesini yeniden kazanacağını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, bir zamanlar sahip olduğu hareketliliğiyle kent ekonomisinin kalbi niteliğindeki Çamlıbel Mahallesini ziyaret etti. Akdeniz Çamlıbel Derneği Başkanı Hüseyin Karlıklı ve Çamlıbel esnafını ziyaret eden Gültak, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını inceleyerek, yakın zamanda yapılacak proje ve çalışmalar hakkında da mahalle sakinleri ve esnafları bilgilendirdi.

Başkan Gültak, esnafı tek tek gezerek, sohbet edip taleplerini dinledi. Gültak, parkların bakımı, sokakların temizliği, aydınlatma ve sinekle mücadele ilgili olarak vatandaşların dile getirdiği talep ve sıkıntılarının en kısa süre içinde çözümü için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi.

"Çamlıbel, Millet Bahçesi ve marina sayesinde eski canlılığına kavuşacak"

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette Gültak, Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği (MERÇAM) yönetiminin taleplerini dinledi, Çamlıbel Marina Projesi hakkında bilgiler verdi. Marina Projesinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Gültak, tahmini 3 ay içinde ihaleye çıkılacağını ifade etti. Başkan Gültak, "Çamlıbel'e özel bir önem veriyor, güzelleştirmeye çalışıyor, projelerimizi buna göre belirliyoruz. Yakın zaman içinde marina da hayata geçince, buradaki eski canlılığı, hareketliliği tekrar yakalayacağımıza inanıyorum. Mersin Millet Bahçesi ile birlikte bu canlılığı çok daha kısa zamanda elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - MERSİN

Gültak: Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak
Gültak: Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak
Gültak: Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak
Gültak: Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak
Gültak: Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak

Akdeniz, Mersin, Marina, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gültak: 'Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti 17:44 PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı 17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı 17:24 İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti 17:12 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş

Son Dakika Haberleri
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı         
17:47
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi         
17:39
Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını         
17:26
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı         
17:05
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi         
16:20
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 17:51:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gültak: "Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement