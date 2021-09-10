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Gültak: "Mersin'in acil imara ihtiyacı var" - Son Dakika

Gültak: "Mersin'in acil imara ihtiyacı var"

10.09.2021 17:54
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'in acil olarak imara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Çünkü bu sadece Akdeniz'in değil, şehrin bütün imajını değiştirecek bir plandır.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'in acil olarak imara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Çünkü bu sadece Akdeniz'in değil, şehrin bütün imajını değiştirecek bir plandır. Aslında biz bunu 8-9 ay önce sonuçlandırmıştık. Fakat Büyükşehir Belediyesi 1/5000'likleri geçirmediği için biz de geciktik" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Nisan 2021 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanıp askı süresi tamamlanan Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan Akdeniz İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı birinci etabı ile ilgili komisyon raporları oybirliğiyle kabul edildi.

"Memleketin imara ihtiyacı var"

Meclis üyelerinin gündeme ilişkin konuşmalarının ardından bir değerlendirme yapan Başkan Gültak, "1/1000'lik birinci etap, birinci bölümü bu. Tüm bürokratlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Aslında biz bunu 8-9 ay önce sonuçlandırmıştık. Fakat Büyükşehir Belediyesi 1/5000'likleri geçirmediği için biz de geciktik. İkincisi; halen birinci etabın ikinci bölümünü bekliyoruz. Yani Gazi Mustafa Kemal Bulvarının üstü. Biz orasıyla ilgili de binlikleri hazırladık. Ama hala 5 binlik ortada yok, Meclis'e gelmedi. GMK'nın altında çok fazla arazi yok. Ama üstünde ihtiyaç acil. Buradan Büyükşehir meclis üyelerimize ve Başkan Vahap Seçer'e sesleniyorum. Akdeniz'in birinci etap ikinci bölümünü hızlı bir şekilde bitirelim. Memleketin, Mersin'in imara ihtiyacı var" diye konuştu.

Görüşülüp karara bağlanan diğer gündem maddeleri

Akdeniz Belediye Meclisinde, mülkiyeti Kamil Adıgüzel'e ait Akdeniz sınırlarında bulunan, 192 metrekarelik parselin, "taziye evi" yapılması şartı ile Akdeniz Belediye Başkanlığına hibe edilmesi ile ilgili İmar, Çevre ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilen konunun görüşülerek, üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

İçel Sanat Kulübü'nün 8-10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenleyeceği 26. Mersin Arkeoloji Günleri'ne sağlanacak KDV dahil 15 bin TL'lik maddi desteğin de oybirliğiyle kabulünden sonra Akdeniz Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen, 'Mersin'de İz Bırakanlar Müzesi'nin açılması ve özel müze statüsü kazanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izinlerin alınmasıyla ilgili komisyonlardan oybirliğiyle gelen gündem maddesi, üyeler tarafında oylanıp meclisten oybirliği ile geçti.

Mecliste; Mülkiyeti Mazbut Valide Sultan Vakfına ait tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunan parsele ilişkin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün kararı doğrultusunda yeniden hazırlanıp üst ölçek plan kararına uygun olarak düzenlenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında komisyonlardan oyçokluğu ile reddine karar verilen gündem de görüşüldü. Komisyondan geldiği gibi oylanan gündem maddesi yine oyçokluğu ile kabul edildi. - MERSİN

Gültak: Mersin'in acil imara ihtiyacı var
Gültak: Mersin'in acil imara ihtiyacı var

Akdeniz, Mersin, imar, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gültak: 'Mersin'in acil imara ihtiyacı var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gültak: "Mersin'in acil imara ihtiyacı var" - Son Dakika
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