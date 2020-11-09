Gültak: "Mersin'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz" - Son Dakika

Gültak: "Mersin'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz"

09.11.2020 12:36
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'in katma değer açısından Türkiye'nin 4'üncü ili olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Bunca zenginliği olan Mersin'in, uzak geçmişten gelen şansızlığını el birliğiyle yeneceğiz, kentimizin kaderini hep birlikte değiştireceğiz" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'in katma değer açısından Türkiye'nin 4'üncü ili olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Bunca zenginliği olan Mersin'in, uzak geçmişten gelen şansızlığını el birliğiyle yeneceğiz, kentimizin kaderini hep birlikte değiştireceğiz" dedi.

Gültak, sanayi sitesini ziyaret ederek bölgede fen işleri ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceledi, ardından da Mersin Sanayi Sitesi Başkanı Şaban Berber, yönetim kurulu üyeleri ve site esnafı ile bir araya gelip, taleplerini dinledi. Sanayi sitesi esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Gültak, ardında yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

"Şehrin dışında yeni sanayi alanları açmaya çalışıyoruz"

Kendilerini ağırladığı için site yönetimine teşekkür eden Başkan Gültak, "Bir ülkenin gelişimindeki en önemli güçlerinden bir tanesi de sanayi. Sanayicimizin, esnafımızın yanında yer almak, onların sorunlarını dinlemek çok önemli. Belediyemizden bir ay kadar önce bir heyet sanayi sitesine geldi, sanayi sitesi yönetimi ve esnafının taleplerini dinledi. O isteklerin çoğu da yerine getirildi. Tabi Mersin'de birkaç sanayi sitesi var ve bu sitelerin rahatlatılması gerekiyor. Artık Türkiye'de şehrin içinde sanayi siteleri kalmadı. Bununla ilgili olarak da Büyükşehir Belediyesinin 100 bin ölçekli planı içinde olan, özellikle Akdeniz'i ilgilendiren alanlarda da Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz. Akdeniz sınırları içinde sanayi sitesi esnafına yönelik yeni iş alanları açma noktasında çabalıyoruz" diye konuştu.

"Akdeniz artık yüzünü aydınlık bir geleceğe çevirdi"

Sözlerini, "Sizlerden aldığımız destekle, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Lütfi Elvan Bakanımızın verdiği destekle gücümüzün yettiğince Akdeniz'i değiştiriyoruz" diyerek sürdüren Gültak, "Mersin'de değişimin başladığına inanıyorum. Bunu sizler de hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Hep söylediğimiz gibi en önemli şey barış, kardeşlik ve huzur. Bunlar olmadığı sürece para da olsa, mal mülk de olsa hiçbir anlamı yok. Akdeniz yüzünü artık geçmişe değil, geleceğe dönüyor. Akdeniz, artık adı gibi aydınlanıyor" şeklinde konuştu.

"Barış, huzur ve kardeşliği sürdürmek her şeyden önemli"

"Bizim en büyük ve en önemli politikalarımızdan biri de 'ayrıştırmak değil, birleştirmek' oldu diyen Gültak, "Bundan birkaç yıl önce insanlar buralarda rahatlıkla gezemiyordu. Terör olaylarından site esnafı da etkileniyordu. Ama bugün bunlar bitti. İnsanlar artık huzurun, barışın ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu gördü. Artık bundan sonra en önemli hedefimiz huzur ve kardeşlik ortamını sürdürmek. Bunu sürdürdüğümüzde de Mersin'in kalkınacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in şansızlığını hep birlikte değiştireceğiz"

Mersin'in, Türkiye'nin İstanbul, İzmir, Ankara'dan sonra 4'üncü ili olabilecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Gültak, şöyle devam etti; "Tarım, sanayi, lojistik ve turistik açıdan baktığınızda birçok ilden daha fazla gücümüz var. Akdeniz ve Ortadoğu'nun en büyük limanı bizde. Türkiye'nin domatesi, biberi, patlıcanı, salatalığı, çileği, yeşilliği, maydanozu, marulu Akdeniz'den gidiyor. Her türlü meyve sebzenin de deposuyuz. Bunca özelliği ve zenginliği olan bir ile baktığınızda maalesef şansız kalmış. Fakat hep birlikte bu kaderi değiştireceğiz."

Mersin Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Berber de kendilerini ziyareti nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a teşekkür ederek, "Sanayi sitesi esnafı olarak, taleplerimizi dinleyip sorunlarımızı çözdüğünüz için sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Söz verdiğiniz 15 çöp konteynırı geldi ve yerine kondu. Devamı da gelecek, biliyoruz. Dediğiniz üzere, eğer gerçekten güç birliği yaparsak, Mersin'in ve Akdeniz'in her alanda büyümesini ve gelişmesini sağlayabiliriz" dedi. - MERSİN

Gültak: Mersin'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz
Gültak: Mersin'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz
Gültak: Mersin'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz
Gültak: Mersin'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz

Sanayi Sitesi, Türkiye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gültak: 'Mersin'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz' - Son Dakika


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