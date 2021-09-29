Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan vatandaş ziyareti - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Camişerif Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Emin Genç ile birlikte Camişerif Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahallede hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin toplantı düzenleyen Gültak, çalışmalar hakkında bilgiler verdi, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, Camişerif Mahallesi'nin, ilçenin en eski ve tarihi dokuların yer aldığı önemli bölgelerden biri olduğunu belirterek, "Biz elimizden geldiği kadar çalışıp hizmet vermeye devam ediyoruz. Mahallenin tarihine bakıldığında, 100 yılı geçer. O yüzden derinlemesine çalışmak ve hizmet üretmek gerekiyor. Çay ve Barış mahallelerinde yaptığımız kentsel dönüşüm özellikle insanların çok büyük memnuniyetiyle ortaya çıktı. Eğer biz Mersin'i daha yaşanılır, konforlu, parkları, yeşil alanları ve caddeleri olan yerler istiyorsak; burada bir dönüşümü başlatmamız gerek." ifadesini kullandı.