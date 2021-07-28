Üye Girişi
Gültak: "Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz" - Son Dakika

Gültak: "Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz"

28.07.2021 10:33
Gültak:

Türkiye Motosiklet Federasyonu temsilcileri, Akdeniz Belediyesinin de desteğiyle Mersin'de ilk kez düzenlenen ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren 'MotoDrag Yarışları' dolayısıyla Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a plaket takdim etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu temsilcileri, Akdeniz Belediyesinin de desteğiyle Mersin'de ilk kez düzenlenen ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren 'MotoDrag Yarışları' dolayısıyla Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a plaket takdim etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ganim Umu, beraberinde Mersin İl Temsilcisi ve aynı zamanda Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder ve kulüp yöneticileri ile birlikte Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti. Buluşmaya, MotoDrag yarışlarına katılarak dikkat çeken 7 yaşındaki lisanslı motosiklet sporcusu Can Alp de katılırken, Başkan Gültak, yarış esnasında da büyük sempati toplayan küçük motosikletçiye hediye verdi.

"Türkiye Şampiyonasının bir ayağının Mersin'de düzenlenmesi için çalışacağız"

Ziyaretleri nedeniyle Motosiklet Federasyonu üyelerine teşekkür eden Gültak, Mersin'de bir ilki daha gerçekleştirmiş olduklarını belirterek, "Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten heyecanlı ve epey kalabalığın katıldığı coşkulu bir etkinlik oldu. Motosiklet tutkunları yıllar geçse unutamayacakları anlara şahitlik ettiler, büyük heyecan yaşadılar. Arkadaşlarımızla görüştük, Türkiye Şampiyonasının bir ayağını da Mersin'e taşımaya çalışacağız. Lütfi Elvan Bakanımız ve milletvekilimiz ile Kenan Sofuoğlu'ndan da destek isteyeceğiz. Gençlerimizin, sokak aralarında değil, güvenliği alınmış alanlarda bu heyecanı yaşamalarını sağlayacağız. Bu sayede hem Akdeniz'i Türkiye'ye tanıtmak, hem de farklılık oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda yeniden düzenlemeyi planladığımız balık festivalimizi de Motosiklet Federasyonu ile paylaşıp, farklı etkinlikleri Mersin ve Akdeniz'e taşıyacağız" dedi.

"Yarışların devamı gelecek"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ganim Umu ise yarışlara destekleri nedeniyle Başkan Gültak'a teşekkür etti. "Motodrag yarışlarının yeniden düzenlenmesini temenni ediyoruz. Başkanımız da bu konuda bize o sözü verdi. İnşallah ilerleyen zamanlarda yarışlarımızın devamını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Yarışlar, Türkiye'de ses getirdi"

Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder de konuşmasında, "Akdeniz Belediyesinin de katkılarıyla, 'Caddelerden Piste' sloganıyla düzenlediğimiz motodrag yarışlarında, gençlerimizin cadde veya sokaklarda yarışıp canlarını tehlikeye atmalarındansa, trafiğe kapalı alanda, güvenliği alınmış pistte yarışmaları için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Tabi Başkanımızın da büyük desteğini alarak bu yarışı düzenledik. Mersin ve Türkiye'de ses getiren güzel bir etkinlik oldu. Motor sporcuları adına Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Motodrag yarışları

Mersin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği, Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde, 4 Temmuz 2021 tarihinde Adanalıoğlu Kulak Mahallesi'nde ilk kez düzenlenen ve nefesleri kesen ödüllü 'Motodrag Yarışları', 50 sporcu ve her yaştan binlerce motosiklet severin katılımıyla yoğun ilgi altında gerçekleşmişti. - MERSİN

Gültak: Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz
Gültak: Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz
Gültak: Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz

Motosiklet, Akdeniz, Mersin, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gültak: 'Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir garip olay! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı 10:28 Bir garip olay! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı Güne yükselişle başlayan altın 497 liradan satılıyor 10:25 Güne yükselişle başlayan altın 497 liradan satılıyor Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 10:23 Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika! 10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? 09:49 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler 09:41 İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denize girdiler
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum 09:39 İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi 09:16 Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi

Son Dakika Haberleri
10:28 Bir garip olay! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı
10:24 2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
10:23 Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
10:04 Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor
09:52 Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi
09:48 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?
09:43 Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
09:38 İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum
09:29 Bilim Kurulu toplanıyor! Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar konuşulacak
HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar         
10:35
Mimarlar Odası hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'deki otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'deki otomatlar kaldırıldı         
10:28
2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu 2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu         
10:24
Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı         
10:20
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek         
09:44
Liseli Gamze'nin katilleri suç çetesi çıktı! İş ilanıyla genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar Liseli Gamze'nin katilleri suç çetesi çıktı! İş ilanıyla genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar         
09:40
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
00:10
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu         
22:17
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 10:47:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gültak: "Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement