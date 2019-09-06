Son Dakika Haberleri: Gültak: "Önceliğimiz ve hedefimiz Akdeniz'in sorunlarını çözmek"
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Gültak: "Önceliğimiz ve hedefimiz Akdeniz'in sorunlarını çözmek"

17 dakika önce

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye meclis üyelerine hitaben, "Akdeniz'de yaşayan insanlarımız bizden hizmet, proje ve yatırım bekliyor.

Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye meclis üyelerine hitaben, "Akdeniz'de yaşayan insanlarımız bizden hizmet, proje ve yatırım bekliyor. Önceliğimiz ve hedefimiz, insanlarımızın, ilçemizin ve kentimizin sorunlarını çözmektir" dedi.


Akdeniz Belediyesi Meclis Toplantısı Eylül ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ile başlayıp ve bir önceki meclis tutanak özetinin oylanmasıyla devam eden oturumunda, ilk oturumda gündeme alınan ve komisyonlara havale edilen bazı maddeler görüşülerek karara bağlandı.


Meclis üyelerinin çeşitli konularda görüşlerini ifade etmesinin ardından söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin ve ilçede yaşayan insanların çözüm bekleyen çok önemli sorunları olduğunun altını çizdi. Sözlerine, "Belediye meclis üyeleri olarak, Akdeniz ilçemizde hizmet bekleyen bütün insanlarımızın sorunlarını dile getirelim, tartışalım ve çözüm üretelim. Çünkü gerçekten Akdeniz'in çözüm bekleyen büyük sorunları var" diyerek başlayan Gültak, "Akdeniz'de bizden hizmet bekleyen, ekmeği-aşı olmayan garibanın, kanalizasyonu, altyapısı olmayan, okulunda, camisinde sıkıntısı olan insanlarımızın sorunlarını konuşup birlikte çözelim. Bu nedenle Akdeniz ilçemizi, belediyeciliği ilgilendiren hizmetleri, projeleri, sorunları ve çözüm önerilerini meclisimizde hep birlikte tartışalım. Öncelikli olarak Akdeniz'in, şehrimizin ve insanlarımızın sorunlarıyla ilgilenelim. Hedefimiz bu olmalı" diye konuştu.


Bir sonraki Akdeniz Belediyesi Meclis Toplantısının, 1 Ekim 2019 tarihinde saat 10: 00'da Karaduvar Mahallesi'nde bulunan belediyeye bağlı Kültür Evi'nde yapılmasının karara bağlanmasının ardından oturum sona erdi. - MERSİN

Akdeniz, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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