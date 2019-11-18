Son Dakika Haberleri: Gültak, pazarcı esnafını ve vatandaşları dinledi
Son Dakika Güncel Gültak, pazarcı esnafını ve vatandaşları dinledi - Son Dakika

Gültak, pazarcı esnafını ve vatandaşları dinledi

6 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, hafta sonunda Kiremithane ve Mahmudiye Mahallelerinde cumartesi günleri kurulan pazarları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Gültak, pazarcı esnafını ve vatandaşları dinledi, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, hafta sonunda Kiremithane ve Mahmudiye Mahallelerinde cumartesi günleri kurulan pazarları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.


Başkan Gültak, her hafta sonu mahallelere yaptığı ziyaretlerde, kentin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren pazarcı esnafı ile alışverişe gelen mahalle sakinlerinin taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu çerçevede, hafta sonunda Kiremithane ve Mahmudiye Mahallelerindeki pazarları ziyaret eden Gültak, pazarcı esnafı ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Gültak'a pazar ziyaretinde belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, AK Parti ilçe yöneticileri ve Mersin Pazarcılar Odası Başkanı da eşlik etti.


Başkan Gültak; pazarcı esnafının ve vatandaşların daha iyi şartlarda alışveriş yapabilmeleri için belediye olarak her türlü tedbiri alacaklarını ve gereken hizmetleri sunacaklarını söyledi. Talepleri not ederek, ilgili birimlere talimat veren Gültak, Kiremithane Mahallesinde bulunan pazar yeri ziyaretinin ardından, bu kez de Mahmudiye Mahallesine kurulan pazar yerinde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ve esnafla sohbet eden Başkan Gültak, dile getirilen talepleri dinledi, mevcut sorunlar ile ilgili notlar aldı. Mahmudiye mahallesinde bulunan pazar yeri ile ilgili yaşanabilecek sorunların takipçisi olacağını belirten Başkan Gültak'a vatandaşlar ve pazarcı esnafı, duyarlılığı nedeniyle teşekkür ettiler. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
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