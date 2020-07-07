Gültak: "Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, Mustafa Gültak'ın tavrı değişmeyecek" - Son Dakika

Gültak: "Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, Mustafa Gültak'ın tavrı değişmeyecek"

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle sayısal çoğunluğun değiştiği Akdeniz Meclisinde konuşan Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, 3,5 yıl boyunca Mustafa Gültak'ın tavrı değişmeyecek. Bu konuda herkes rahat olsun" dedi.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti


Akdeniz Belediye Meclisi, temmuz ayı ikinci birleşimini Belediye Başkanı Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, 2019 Mali Yılı Kesin Hesabını içeren Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.


Mülkiyeti belediyeye ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "sağlık tesis alanı" işaretli, Yaka Mahallesindeki parsele, Sağlık Bakanlığınca sağlık tesisi yapılacağından, Sağlık Bakanlığı adına tesis edilmesi hususunda Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren komisyon raporları da üyelerin oy birliğiyle meclisten geçti.


"Önemli olan sayısal üstünlük değil, Akdeniz'e ve halkımıza hizmettir"


Toplantıda konuşan Başkan Gültak, mecliste uyumun önemine dikkat çekerek, asıl olanın sayısal üstünlük olmadığını vurguladı. Gültak, "Hiçbir sıkıntı yok, her şey yoluna girecektir. Tabi hepimiz siyaset yapıyoruz, kendimizi halka iyi ifade etmeye çalışıyoruz. Halkın hepimizi dinlemesi de elbette önemli. Akdeniz'de yoğun bir tempoya ihtiyacımız var. Hep beraber buna hazırız. Tüm meclis üyelerimizden de bu ışığı alıyorum. Herkes çok çalışkan ve üretken. Akdeniz'in de çok işe ve hizmete ihtiyacı var. Tüm meclis üyelerimize bu tempoları ve çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, 3,5 yıl boyunca Mustafa Gültak'ın tavrı, yönetim tarzı, işçilere memurlara, Akdeniz halkına bakışı değişmeyecek. Bunu da Allah izin verirse herkes görecek. Bu konuda herkes rahat ve emin olsun. Bundan sonra da uyum içerisinde devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.


Temenni ve öneriler bölümünde söz alan meclis üyelerinin birtakım konuları gündeme getirmesinin ardından; bir sonraki meclisin 1 Eylül 2020 Salı günü toplanmasının karara bağlanmasıyla toplantı sona erdi. - MERSİN

Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gültak: 'Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, Mustafa Gültak'ın tavrı değişmeyecek' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:43 Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:08 Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:04 Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:23 İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:13
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:59:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gültak: "Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, Mustafa Gültak'ın tavrı değişmeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]