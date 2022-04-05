Mersin'de Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesinin reddedilmesine tepki - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir parka "İyi Ki Varsın Eren- Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesi önergesinin Cumhur İttifakı üyelerine karşı muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmesine Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tepki gösterdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu dün belediyenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığındaki toplantıda, gündem maddeleri ve önergeler okundu.

MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta bulunan bir parka, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesine ilişkin önerge sundu.

Cumhur İttifakı üyelerinin desteğiyle sunulan önerge, havale edildiği komisyonda muhalefet oylarıyla reddedildi.

"Şehitlerimizi asla unutturmayacağız"

Bunun üzerine konuşan Gültak, önergeye ret oyu veren meclis üyelerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza bir kez daha veremediğim için belediye başkanı olarak kahroluyorum. Çanakkale şehitleri olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Bir şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz. Siz, şehit isminin bir parka verilmesi noktasında siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediğiniz için 'Hayır' demek zorunda kalıyorsunuz. Olay bu kadar basittir. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Bunun travmasını kendi içinizde yaşıyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz."

Gültak, oylama sonucuna rağmen parkın uygun bir yerine Eren Bülbül'ün adının yazılı olduğu tabelanın asılması talimatı verdi.