Gültak: "Vatandaşlarımız panik yapmasın. İki günde 20 bin ekmek dağıtacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gültak: 'Vatandaşlarımız panik yapmasın. İki günde 20 bin ekmek dağıtacağız' - Son Dakika

Gültak: "Vatandaşlarımız panik yapmasın. İki günde 20 bin ekmek dağıtacağız"

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, sokağa çıkma yasağı kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, ihtiyacı olan vatandaşlara muhtarlar aracılığıyla iki günde 20 bin ekmek dağıtacaklarını söyledi.

Gültak:

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, sokağa çıkma yasağı kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, ihtiyacı olan vatandaşlara muhtarlar aracılığıyla iki günde 20 bin ekmek dağıtacaklarını söyledi. Gültak, "Vatandaşlarımız rahat olsunlar, evlerinde kalsınlar. Biz sokaktayız. Hiçbir şekilde onları ekmeksiz, gıdasız bırakmayız" dedi.


İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağı ilan ettiği iller arasında yer alan Mersin'de, belediyeler de dün geceden itibaren ek önlemlerle vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Akdeniz Belediyesi, Kriz Masası vasıtasıyla aldığı önlemleri dün geceden itibaren uygulamaya başladı. Vatandaşların özellikle ekmek ve gıda ihtiyaçları noktasında teyakkuza geçen Akdeniz Belediyesi, ihtiyaçları karşılamak için sahada çalışmaya devam ediyor.


"Vatandaşlarımıza 20 bin ekmeği bedava vereceğiz"


Yapılan çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, dün akşam Akdeniz Kaymakamlığı vasıtasıyla gelen genelge doğrultusunda hemen ek önlemler aldıklarını söyledi. Dün gece saat 24.00'te başlayan sokağa çıkma yasağı kapsamında hemen Zabıta Müdürlüğü ve diğer birimlerle Kriz Masasında toplantı yaptıklarını belirten Başkan Gültak, "Saat 24.00'ten itibaren tedbirlerimizi aldık. Özellikle ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımıza ekmek, gıda ve ilaç yardımlarını ulaştırdık. 112, 155, 156 gibi numaraları aradıklarında direk bize ulaşabiliyorlar. Gece saat 03.00'te yaptığımız denetimlerde de zabıtamızla tüm Akdeniz'in kontrol altında olduğunu gördüm. Bugün de sabahtan itibaren geldiğimde vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında talimat verdim. Muhtarlarımızla temasa geçtik, bugün 10 bin, yarın da 10 bin olmak üzere toplam 20 bin ekmeği, tüm Akdeniz'de ekmek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından bedava vereceğiz" ifadelerini kullandı.


"Hiçbir şekilde onları ekmeksiz, gıdasız bırakmayız"


Bunun dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da Vefa Grubu vasıtasıyla kaymakamlıkla beraber yine ekmek ve diğer ihtiyaçları giderme noktasında çalıştıklarını dile getiren Gültak, vatandaşlardan panik yapmamalarını isteyerek şunları söyledi:


"Vatandaşlarımız rahat olsunlar, evlerinde kalsınlar. Biz sokaktayız. Onlar merak etmesin. Ek tedbirler aldık. Hiçbir şekilde onları ekmeksiz, gıdasız bırakmayız. Bir kaygıya, moral bozukluğuna gerek yok. Pazar gecesi saat 24.00'ten itibaren yasak bitecek. Herhangi bir sıkıntı yok."


"Panik yapmanıza gerek yok. Biz sizin için 24 saat sahadayız"


Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerle zaman zaman karşılaşılabileceğini vurgulayan Gültak, vatandaşlara seslenerek, "Ama belediye ve belediye ekipleri, hükümetimiz, valimiz, kaymakamımız, tüm devlet birimleri sizin için teyakkuz halindeler. Herhangi bir panik yapmanıza gerek yok. Bazen sosyal medyada bazen telefonla insanlar birbirlerini abartılı şekilde arayıp konuşmalar yapıyorlar. Bu da tabi ki paniğe yol açıyor. Buradan rica ediyorum; biz sokaktayız, hiçbir şekilde bir vatandaşımızın ekmeksiz veya acil, ihtiyaçları olan konularda bizim onları yalnız bırakacağımızı zannetmesinler. 24 saat biz onlar için sahadayız. Birkaç gündür de ben zaten sahadayım. Dolayısıyla rahat olun, panik yapmayın, evinizde kalın, sağlıkla kalın" çağrısında bulundu.


Sokağa çıkma yasağı öncesinde de aldıkları önlemler çerçevesinde Çevre Temizlik Müdürlüğünün aktif çalışan 25 işçi sayısını, diğer birimlerden takviyelerle 100'e çıkardıklarını ve hemen eğitim verdiklerini ifade eden Gültak, "Çöp ve temizlik işlerinde hiçbir aksama olmuyor. Bu 100 işçimiz nöbetleşe Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, Bilim Kurulunun tavsiye ettiği 100 bin litre dezenfektanla Akdeniz'in bütün cadde ve sokaklarını yıkıyor. Ayrıca, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, özel sağlık merkezleri, Toros Devlet Hastane, insanların girdiği tüm marketler ve ticarethaneler ile açık olan her yer her gün denetleniyor ve ilaçlanıyor. Böylece virüsün en azından sokakta olmasını engelliyoruz" diye konuştu.


Türkiye'de maske üreten ilk belediye olduklarını ve İl Sağlık Müdürlüğüyle yaptıkları protokol çerçevesinde yaklaşık 25 gündür 30 kadınla günlük 5 bin adet üretim yaptıklarını da bildiren Gültak, "Ayrıca kurduğumuz iki kadın kooperatifinin talebi üzerine 20 civarında gönüllü hanımefendinin evlerinde maske üretmeleri için hem malzeme hem de dikiş makineleri sağladık. Bu hafta itibariyle onlar da günlük yaklaşık bin 500 maske üretiyor. Toplamda biz günlük 7-8 bin civarında maske üretiyoruz" şeklinde konuştu.


Gültak, hem tarımın sekteye uğramaması hem de virüsten korunmak adına bölgelerine gelen mevsimlik tarım işçilerine de maske ve dezenfektan dağıttıklarını ve rutin olarak denetimlerini yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca, Vefa Grubu ile birlikte vatandaşlara günlük yaklaşık 250 adet gıda kolisi dağıtımın yanı sıra her gün bin 500 eve de sıcak yemek dağıttıkları bilgisini verdi. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:03 Kaynak: İHA

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