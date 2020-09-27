Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'in en eski alışveriş merkezlerinden biri olan tarihi Zafer Çarşısı içerisinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'in en eski alışveriş merkezlerinden biri olan tarihi Zafer Çarşısı içerisinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretine çarşı esnafına simit ikram ederek başlayan Başkan Gültak, ardından da dükkanları ziyaret etti, ikram edilen çaylar eşliğinde esnafla sohbet etti. Ziyareti nedeniyle Başkan Gültak'a teşekkür eden esnaflar, kentin en eski ve en kalabalık yerlerinden biri olan Zafer Çarşısı'nın yenilenip görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, dükkanların aynı renge boyanması, kapı girişleri ve kaldırımların yenilenmesi gibi konularda taleplerini dile getirdi.

"Vatandaşımızın, esnafımızın düşüncelerine tercüman olmak da benim görevim"

"Akdeniz Belediye Başkanı olarak, uyarı ve görüşlerimi belirtmenin yanı sıra, Akdeniz'de yaşayan halkımızın ve ekmeğini kazanan esnafımızın düşüncelerine tercüman olmak da benim görevim" diyen Gültak, bir esnaf çocuğu olarak, esnafın sorunlarını dinleyip çözmekten kaçmadığını vurguladı. Zafer Çarşısı ve Hamam Sokağında 4 yer noktasında Büyükşehir Belediyesinden talepleri olduğunu dile getiren Başkan Gültak, "Daha önce de Çamlıbel'i ilgilendiren bir projemizi hayata geçirmekle ilgili talebimiz vardı fakat bu konuda bize yetki verilmedi. Tabi Çamlıbel esnafının da bir an önce müdahil olmaları gerektiğini söyledim. 'Yapacağız' dediler, bekliyoruz" dedi.

9 Mart 2020 tarihli resmi yazıyla, 'Zafer Çarşısı'nın da bulunduğu alanlarda sokak sağlıklaştırma projesi için de yetki istediklerini kaydeden Gültak, "26 Mart 2020 tarihinde, 43098 Sayılı resmi yazı ile Büyükşehir, bu talebimizi de uygun bulmadığını bildirdi. Bu bölgede de yenileme alanı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız; 'Ben bu yenileme alanlarını yapmak istiyorum ama etaplara böleceğim' dedi. Kanunen böyle bir yetkisi var belediye başkanının. Buna saygı duyduk. Çünkü büyük bir alan olduğu için hepsini bir anda yapmak kolay değil. Birinci etabın içinde bu bölgenin de olduğunu biliyorum. Nobel Oteli'nin arkası, burası, Balık Pazarı, Kasaplar Çarşısı ve Camiişerif'te de birkaç bölgeyi biliyorum. Meclisten yetki alınması gerekiyordu. Cumhur İttifakı olarak, birinci etabın sınırlarına destek verip Meclisten geçirdik" açıklamasını yaptı.

"Kent merkezinin de değişime ayak uydurması lazım"

Başkan Gültak, çarşı ile ilgili Akdeniz Belediyesi'nin de projeleri olduğunu belirterek, " İstiklal Caddesi, Hastane Caddesi. Parça parça planlanıp revize edilebilir. Millet Bahçesi ve Çamlıbel'deki değişim çarşıyı da değiştirecek. Tabi buranın değişime ayak uydurması lazım. Fakat 6 aydır bir değişim olmadı. Umarım bir an önce uygulama planları ortaya çıkar. Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya gelir ve esnaflarla toplantı yapar. Kimseyi zan altında bırakmak istemem fakat bizim de esnafımızın da aldığı ve buraların yıkılıp 'meydan' yapılacağı duyumları var. Eğer bu gerçek ise ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da hayallerinde bu var ise saygı duyarım. Ama acaba buradaki esnaf 'meydan' istiyor mu? Mersin meydan istiyor mu? Bu konu konuşulup tartışıldı mı? Eğer buradaki esnaflar taşınacak ise taşınacakları yer neresi, hazırlık yapıldı mı gibi birçok soru var" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediye Başkanımızın projeler hazırlattığını biliyorum"

Gültak, bu sorulara yanıt verecek olan kişinin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olduğunu da kaydederek, "Başkan Seçer'in projeler hazırlatıp takip ettiğini biliyorum. Zira bize de uzmanlarını gönderdi. Tabi esnaflarımız adına kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi yapılması gereken, bu projelerin bir an önce tamamlanıp ortaya çıkarılması, mutlaka ve ilk önce de esnaflarımızla paylaşmasıdır. Esnaf arkadaşlarım ne diyorsa ben de onların yanındayım. Yeter ki esnafımız, akşam kepenklerini kapatınca evlerine mutlu ve huzurlu dönsünler" diye konuştu.

Sözlerini, "Ben de seçilmiş bir belediye başkanıyım. Halkımız, 2024 yılında bana da hesap soracak. 'Gel bakalım, onca esnaf gezdin de ne yaptın?' diyecek" şeklinde sürdüren Gültak, şöyle konuştu; "İş yapacak mekanizmaları tetiklemek gerekiyor. Bir an önce buraya el atılması gerektiğini, ödenek ayrılması ve projeler hazırlanması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda hem hükümetimizin olanaklarını sağlama noktasına yardımcı olmaya ve belediyemizin de desteğini vermeye hazırım."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, son olarak Mersinlilere vefa çağrısı da yaptı, vatandaşlardan, tarihi Zafer Çarşısı esnafına sahip çıkmalarını ve alışverişlerini buralardan yapmalarını istedi. - MERSİN

Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti
Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti
Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti

Çamlıbel, Akdeniz, Mersin, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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