Gültan Kışanak, ablasının cenazesine katıldı - Son Dakika
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Gültan Kışanak, ablasının cenazesine katıldı

09.08.2023 16:08

Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski milletvekili ve HDP eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, böbrek yetmezliği nedeni ile hayatını kaybeden ablası Zeynep Özer'in cenazesine katıldı. Kışanak'ın başvurusu kabul edilerek cenazeye katılmasına izin verildi. Cenaze, Kışanak'ın köyü olan Sün Köyü'ne götürüldü. Cenaze törenine Diyarbakır Barosu avukatları, milletvekilleri ve HDP üyeleri de katıldı. Cenaze, öğle namazının ardından defnedildi. Kışanak, taziyeleri kabul etmek için Elazığ Fevzi Çakmak Cem Evi'nde bulundu.

Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski milletvekili ve HDP eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, böbrek yetmezliği nedeni ile hayatını kaybeden ablası Zeynep Özer'in cenazesine katıldı.

30 Ekim 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Kışanak, dün vefat eden ablası Zeynep Özer'in cenazesine katılmak için başvuruda bulunmuştu. Başvurusu kabul edilen Kışanak bugün Elazığ Fevzi Çakmak Cem Evi'ne çok sayıda jandarma ve güvenlik ekibinin gözetiminde geldi. Cenaze daha sonra Kışanak'ın köyü olan Sün Köyüne götürüldü.

Oldukça kalabalık olan cenaze törenine Diyarbakır Barosu avukatları, Yeşil Sol Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Yeşil Sol İstanbul Milletvekili Celal Fırat, eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Yeşil Sol Parti Diyarbakır İl Örgütü de katıldı. Sün Köyü Kültür ve Dayanışma Vakfı'na götürülen cenaze kılınan öğle namazının ardından defnedildi.

Kışanak, daha sonra Elazığ Fevzi Çakmak Cem Evi'nde taziyeleri kabul etti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Gültan Kışanak, ablasının cenazesine katıldı - Son Dakika


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