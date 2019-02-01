Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e Hapis Cezası

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak'a terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e de aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak'a terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e de aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava öncesinde adliyesi çevresinde emniyet ve jandarma ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklardan Sebahat Tuncel sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmazken, Gültan Kışanak ise polis minibüsüyle adliyeye getirilerek otopark girişinden içeri alındı. Duruşmayı, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ile partililer ve sanık yakınları da takip etti. Şu ana kadar cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan Kışanak, ilk kez katıldığı mahkemede Ankara, Şanlıurfa ve Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemelerinde açılan dava dosyaları ile ilgili savunma yaptı. Partinin programına göre hareket ettiğini ileri süren Kışanak, "Bu partinin bir programı var. O programa bağlı olarak konuştum. Halk da inandı ve bana oy verdi. Halk, bu parti programına oy veriyor, benim kaşıma gözüme oy vermiyor. 4 yıl BDP'nin eş genel başkanlığını yaptım. Her kongreye gittim. Bugün burada nasıl suçlama konusu olabilir? Çözüm sürecinde söylediklerimiz suç değildi, şimdi 'vazgeçtim, niye yaptın? Suçlu ol.' Parti kongresinde yaptığım konuşmalar suç unsuru taşımamaktadır. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Savunmasının ardından Kışanak, Elazığ'da kalkacak olan tarifeli uçağa yetiştirilmesi için jandarma tarafından Elazığ Havalimanına götürüldü. Sanık avukatlarının da savunmalarını alan mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından kararları açıkladı. Mahkeme, terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından Sebahat Tuncel'e 15 yıl Gültan Kışanak'a ise 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



(İHA)

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