Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel Hakkında Karar
47 dakika önce
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı.
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel
'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Kışanak'a terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, Tuncel'e ise 15 yıl hapis cezası verdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:16 Kaynak: İHA
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