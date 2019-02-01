Son Dakika Haberleri: Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel Hakkında Karar

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel Hakkında Karar

47 dakika önce

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel Hakkında Karar, System.String[]
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Kışanak'a terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, Tuncel'e ise 15 yıl hapis cezası verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sebahat Tuncel, Güncel
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