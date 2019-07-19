Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel yeniden yargılanacak
1 saat önce
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapis cezalarına çarptırılan Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkındaki yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmasına hükmetti.
Gaziantep
Bölge Adliye Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapis cezalarına çarptırılan eski Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel
hakkındaki yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetti.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi
, Kışanak'a 14 yıl 3 ay, Tuncel'e 15 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının itirazı üzerine inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22
ABD'de Rıza Sarraf davasında yargılanıp tutuklanan Hakan Atilla tahliye oluyor Hapis cezasına çarptırılan Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkındaki karar bozuldu Oyuncu Hakan Meriçliler ve Ali Erkazan arasındaki hakaret davasında karar Çocuğunu kıskanıp 5. kattan atlayan Çinli adam, yara almadan kurtuldu