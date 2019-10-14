Son Dakika Haberleri: Gültekin: "Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur getirecek"
Son Dakika Güncel Gültekin: 'Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur getirecek'

Gültekin: "Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur getirecek"

1 saat önce

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye ve Suriye için huzurun habercisi olduğunu belirtti.

Gültekin:

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye ve Suriye için huzurun habercisi olduğunu belirtti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Gültekin, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeyi terörden temizleyeceğini ve yeni terör oluşumlarının önünü keseceğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam etmesi Türkiye'ye huzur ve güven veriyor. Türkiye'nin huzur ve güven içerisinde olmasını istemeyenler de farklı algı operasyonları ile propagandalarına devam ediyorlar. Türkiye ezelden beridir kararlı ve omurgalı bir duruşa sahip olduğunu tüm dünya ülkelerine gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı ülkemiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için büyük önem taşıyor. Suriye'nin kuzeyini tamamen güvenli bölge haline getirdiğimizde, mülteci kardeşlerimiz vatanlarına kavuşacaktır" dedi. - MERSİN

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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