Gültekin cinayetinde 'reddi hakim' talebi reddedildi - Son Dakika

Gültekin cinayetinde 'reddi hakim' talebi reddedildi

15.02.2021 13:29
Gültekin cinayetinde 'reddi hakim' talebi reddedildi, System.String[]

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam ediliyor.

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam ediliyor. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in geçen celse istediği 'reddi hakim' talebinin mahkemece kabul edilmediği öğrenildi.

Muğla 3'cü Ağır Ceza Mahkemesi'nde eski sevgilisi Pınar Gültekin'i 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan Cemal Metin Avcı'nın (32) ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava başladı.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in geçen celsedeki 'reddi hakim' talebi kabul edilmedi. İtiraz üzerine Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen talep reddedilirken, Av. Epözdemir'in itirazı ardından reddi hakim talebi bu kez 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de talebi kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından davanın, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edileceği öğrenildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 16 TEMMUZ DA ORTADAN KAYBOLDU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini ise bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. HTS kayıtlarında ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilen Mertcan Avcı da gözaltına alınıp tutuklandı. Yargılanmalarına başlanan tutuklu sanıklar, bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı.Bugün görülen duruşmada dinlenmeyen tanıklar dinlenecek.  Pınar Gültekin cinayetinin sanıkları tekrar hakim karşısına çıkıyorMUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına bugün devam edilecek.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini ise bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine ise beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. HTS kayıtlarında ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilen Mertcan Avcı da gözaltına alınıp tutuklandı. Yargılanmalarına başlanan tutuklu sanıklar, bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

Gültekin ailesinin reddi hakim talebinin görüşüleceği celsede, dinlenmeyen tanıklar dinlenecek.

Gültekin cinayetinde 'reddi hakim' talebi reddedildi
Gültekin cinayetinde 'reddi hakim' talebi reddedildi
Gültekin cinayetinde 'reddi hakim' talebi reddedildi
Gültekin cinayetinde 'reddi hakim' talebi reddedildi
Gültekin cinayetinde 'reddi hakim' talebi reddedildi

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Üniversite, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gültekin cinayetinde 'reddi hakim' talebi reddedildi - Son Dakika


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