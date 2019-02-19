Gültekin: "Tanzim Satış Noktalarını Mezitli'ye Getireceğiz"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, tanzim satış noktalarını Mezitli'ye de getireceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur" dedi.

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, tanzim satış noktalarını Mezitli'ye de getireceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve belediyelerin aracılığıyla kurulan tanzim satış noktalarına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Zam fırsatçılarının yüksek sebze ve meyve fiyatlarından bunalan tüketicinin maliyetine satışlar ile yüzü gülerken, zamlar birçok market ve pazarlarda da geri çekildi.



İlk etapta İstanbul için 50, Ankara için de 30 noktada faaliyete geçen tanzim satış noktalarını Mezitli'ye de getireceklerini söyleyen AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, "Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur" diye konuştu.



Cumhur İttifakı Mezitli adayı Serdar Soydan'ın seçilmesi ile birlikte Mezitli'de büyük değişimler olacağını belirten Gültekin, "Cumhur İttifakı Mezitli adayımız Serdar Soydan'ın seçilmesi ile birlikte fırsatçıların önüne geçerek vatandaşlarımıza derin bir nefes aldıracağız. İstanbul ve Ankara'da faaliyete geçen tanzim satış noktaları birçok marketlere ve pazarlara fiyat konusunda geri adım attırdı. Madem sebze ve meyve fiyatları geri çekilebiliyordu tanzim satış noktalarından önce neden geri çekilmedi?' şeklinde konuştu.



"Tanzim satış noktaları, vatandaşlarımız adına büyük bir hamle"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fırsatçıların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen tanzim satış noktalarının vatandaşlar adına büyük bir hamle olduğunu belirten Gültekin, "Hükümetimizin ülke ekonomisini ayakta tutmak adına attığı yerinde adımlar tartışılmaz noktadadır. Birçok proje ve destek paketleri ile ülkemize ekonomik alanda büyük değişimler kazandırdık. Bu projelerden birisi de tanzim satış noktaları oldu. Pazar ve market fiyatlarından bunalan vatandaşlarımıza, hükümetimizin attığı adımlar çerçevesinde 'maliyetine satış' yaparak derin bir nefes aldırdık. Cumhur İttifakı adayımız Serdar Soydan'ın seçilmesi ile birlikte bu yerinde projeyi Mezitli'ye de kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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