Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Davutoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kaynak: ANKA

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