Gültekin Uysal: Bir Kolluk Mensubunun Mustafa Yeneroğlu'na Karşı Sözlü ve Fiziksel Tavrı, Demokrasiye Tecavüzdür - Son Dakika
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Gültekin Uysal: Bir Kolluk Mensubunun Mustafa Yeneroğlu'na Karşı Sözlü ve Fiziksel Tavrı, Demokrasiye Tecavüzdür

19.06.2022 23:25
Gültekin Uysal: Bir Kolluk Mensubunun Mustafa Yeneroğlu'na Karşı Sözlü ve Fiziksel Tavrı, Demokrasiye Tecavüzdür

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bir kolluk mensubunun DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na karşı sözlü ve fiziksel tavrı, demokrasiye tecavüzdür; bir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir kolluk mensubunun DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na karşı sözlü ve fiziksel tavrı, demokrasiye tecavüzdür; bir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez" dedi.

Gültekin Uysal, bir emniyet amirinin Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'na yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Uysal, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AKP, bir 'parti devleti/devlet partisi'dir. Her gün bu hükmü teyit eden onlarca olay oluyor. Son olarak bir kolluk mensubunun DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na karşı sözlü ve fiziksel tavrı, demokrasiye tecavüzdür; bir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez."

NE OLMUŞTU

Ankara Kızılay'da Somalililer tarafından işletilen ve daha önce polis baskısıyla tabelasını defalarca değiştiren Saab Cafe'nin kendi adıyla yaptırdığı tabelasının açılış töreninde bir emniyet amiriyle Mustafa Yeneroğlu arasında tartışma çıkmıştı.

Yeneroğlu, açılış sonrası tabelanın kaldırılmasını isteyen emniyet amirine, "Kızılay'ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz, saygısızlık, terbiyesizlik yapmayacaksınız" demişti. Emniyet amiri ise Yeneroğlu'na, "Susar mısın? Sen haddini bileceksin, parmağını sallamayacaksın bana. Senin gibi tiplerin ne olduğu belli. Ahlaksız sensin lan, adam gibi konuş" diye karşılık vermişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada da "Söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır" denilmişti.

YORUMLAR
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Emniyet'ten DEVA Partili vekil ile polis arasında çıkan tartışmaya ilişkin açıklama: Polise uyarı yapıldı, vekile suç duyurusunda bulunulacak Emniyet'ten DEVA Partili vekil ile polis arasında çıkan tartışmaya ilişkin açıklama: Polise uyarı yapıldı, vekile suç duyurusunda bulunulacak Mustafa Yeneroğlu: Zulmün, Hukuk Tanımazlığın, Devleti Baba Malı Zannetmenin Sonu Geldi. Gidiyorlar, Gidecekler Mustafa Yeneroğlu: Zulmün, Hukuk Tanımazlığın, Devleti Baba Malı Zannetmenin Sonu Geldi. Gidiyorlar, Gidecekler
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gültekin Uysal: Bir Kolluk Mensubunun Mustafa Yeneroğlu'na Karşı Sözlü ve Fiziksel Tavrı, Demokrasiye Tecavüzdür - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gültekin Uysal: Bir Kolluk Mensubunun Mustafa Yeneroğlu'na Karşı Sözlü ve Fiziksel Tavrı, Demokrasiye Tecavüzdür - Son Dakika
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