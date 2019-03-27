Son Dakika Haberleri: Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa'da

Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa'da

7 dakika önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim ziyaretleri çerçevesinde Mustafakemalpaşa'ya geldi.

Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa'da, System.String[]
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim ziyaretleri çerçevesinde Mustafakemalpaşa'ya geldi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Uysal, Adnan Menderes Meydanı'ndaki Demokrat Parti'nin seçim çadırında İlçe Başkanı Ahmet Kaymaz. Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyeleri Metin Yilmaz Erol Bora ve partililerle biraya gelerek, vatandaşların meselelerini dinledi. Uysal burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizi iki kutuplu seçime mahküm ettiler, ama seçmen bu tür seçime mahküm değildir. Her iki ittifak içinde oynanan oyunları biliyor ve görüyoruz. Bizler bu oyunu bozmaya talibiz. İki dönem belediye başkanlığı yapmış adayımız var. Görev aldığı süre içinde yaptıkları ortada. Biz onun tecrübesine inanıyor ve güveniyoruz, bu bir ekip işidir. Ekibini iyi hazırlarsan her görevin üstesinden gelirsin" ifadelerini kullandı.

Uysal, Mustafakemalpaşa'nın ardından partililerle birlikte Karacabey'e geçti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:57 Kaynak: İHA

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