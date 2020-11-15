Gülten Kaya bizim ailemizdir

20 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın Magazin Gazeteciler Derneği'nin 1999 yılındaki ödül töreninde yaşadıklarını konu alan "İki Gözüm Ahmet" filminin galası önceki gün yapıldı.

Kanyon AVM'deki Cinemaximum'da yapılan gösterim öncesi film ekibi kırmızı halıda soruları yanıtladı.

Filmin oyuncularından Ekin Akkaş, "Ahmet Kaya deyince hep yasaklar gelir akla. Ahmet Kaya benim yüreğimde, bu filmde oynayan emeği geçen herkes Ahmet Kaya sevdalısı, onu seven birileriydi. Yapımcıları da sevenlerdi. Bu film hep nedense yasaklarla gündeme geldi. Gönül isterdi ki bunlar olmasın." dedi.

KANGREN OLAN BİR YARAYI DEŞİFRE ETTİK

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata ise filmle ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:

"Biz 20 sene önceki kangren olan bir yarayı deşifre ettik. Biz kimine ders kimine nasihat verdik. Biz bir yansıma yaptık. Dünü bugüne, bugünü de yarına taşıdık. Ben burada arkadaşlarım adına diyorum ki, artık biz konuşmayacağız. Biz bu saatten sonra yaptığımızı yaptık. Bundan sonra film konuşacak."

Şavata, muhabirlerin "Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ile davalık olmuştunuz. Son durum nedir?" sorusunu ise "Gereksiz bir davaydı, adalet tecelli etti. Kanunlar gerçeği anladı. Gülten Hanım ile bir sıkıntımız yok. Bizim kardeşimiz, ablamız ve ailemizdir" dedi.