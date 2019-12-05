Gülten Kaya, eşi Ahmet Kaya'yı anlatan filmleri eleştirdi Açıklaması

Sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, "Ahmet Kaya'nın yarattığı değerleri 'film' adı altında yağmalamayı amaçlayan projelere, projelerin başında olan ve içinde yer alan kişilere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan etmek isterim." dedi.

Gülten Kaya, avukatları Oktay Uğurlu ve Naki Demirçivi'yle birlikte Ahmet Kaya hakkında çekilen ve çekilecek filmler konusunda Cezayir Toplantı Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Son aylarda gerek basında gerek sosyal medyada 2000 yılında vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatının film yapıldığına ve yapılacağına ilişkin muhtelif spekülatif haberlerin yayımlandığını hatırlatan Kaya, projeleri "rant odaklı" olarak değerlendirdi.



Bu tür girişimlere onay ve izinlerinin olmadığını daha önce yazılı bir basın açıklamasıyla kesin bir dille ifade ettiklerini belirten Kaya, "Buna rağmen, bahse konu spekülatif haberlerin ısrarla ve artarak devam ettiğini ve konu hakkında bilgi kirliliği yaşandığını üzülerek gözlemlemekteyiz." diye konuştu.

Eşinin haklarını savunmanın hem ona hem de sevenlerine karşı sorumluluğun bir gereği olduğunun altını çizen Gülten Kaya, şöyle devam etti:



"Ahmet Kaya ile hayatında ne fiilen ne de düşünsel olarak tek bir kez dahi yan yana gelmemiş ve daha da önemlisi onun hakkında en ufak bir fikri dahi bulunmayan bazı kifayetsiz muhterislerin Ahmet Kaya'nın aziz hatırasını pervasızca incitmelerine ve talan etmelerine, onu özleyen, öğrenmek isteyen ya da onunla ilgili yeni bir şeyler izlemeyi veya dinlemeyi arzu eden milyonlarca hayranını istismar etmelerine, yanıltmalarına, hayal kırıklığına uğratmalarına daha fazla seyirci kalamazdık."



Kaya, projelerin Ahmet Kaya'yı sevenlerine anlatma amacından tümüyle uzak olduğunu anlatarak, "Hemen ifade edelim ki bizler bütün yasal korunma yollarını etkin biçimde çalıştıracağız ve bu tür girişimlere karşı hukuki haklarımızı elbette sonuna kadar kullanacağız. Ancak olayın hukuk dışında hepimizi ve sektörü de ilgilendiren ahlaki ve vicdani boyutu da mevcuttur." yorumunu yaptı.

"Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir Ahmet Kaya filmi"

Ticari olduğu son derece net bazı girişimlerle karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Kaya, Ahmet Kaya için atılacak her adımın, onun değerlerine sadakatle gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Gülten Kaya, Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir "Ahmet Kaya filmi" yapılmaya çalışılmasının absürt olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ahmet Kaya'nın bin bir emek ve özenle ürettiği eserlere ve 'gerçek' hayat öyküsüne yer verilmeden bir Ahmet Kaya filmi hazırlanması, üstelik bunun hukukun ve yasaların manipüle edilerek yapılması, üstüne üstlük basına bunun hem bir Ahmet Kaya filmi olduğunun hem de Ahmet Kaya'nın hayatının birebir yansıtılmayacağının açıkça beyan edilmesi ve bu istismarın adeta bir maharet sayılması sanat hırsızlığı, sorumsuzluk daha da ötesinde ahlak yoksunluğudur.

Yapılan iş 'bir sanatçının başka bir sanat dalı üzerinden yağmalanması'dır. Ahmet Kaya'nın yarattığı değerleri 'film' adı altında yağmalamayı amaçlayan projelere, projelerin başında olan ve içinde yer alan kişilere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı sizlerin önünde beyan etmek isterim. Film sektöründe bilinen dağıtım ve yayın şirketlerine de gerekli yasal bildirimlerde hukuki temsilcilerimiz üzerinden başvurduğumuzu da paylaşmak isterim."

"Aylardır duygusal şiddete maruz bırakılıyoruz"

Gülten Kaya, bir gün Ahmet Kaya'nın değerli ve onurlu yaşamının filminin yapılacağını aktararak, "O filmi kızlarımız Çiğdem ve Melis, eserlerimizin yasal temsilciliğini yapan Gam Müzik ve benden duymadığınız sürece lütfen hiçbir şeye itibar etmeyiniz." diye konuştu.

Ahmet Kaya ile hayatında hiçbir ilişkisi bulunmayan isimlerin onun filmini yapmaya çalıştıklarını aktaran eşi Gülten Kaya, şunları kaydetti:



"Sokakta görsem tanımayacağım insanlar bizim hayatımızı kamusal hayata taşıyor. Bu yaptıklarıyla aylardır duygusal şiddete maruz bırakılıyoruz. Maalesef kendi ahlaki değerlerini dahi henüz oluşturamamış ama film yapmaya kalkışan bu kişi ve çevreler sektör içerisinde 'Ailesiyle anlaştık, anlaşıyoruz, ikna edeceğiz, görüşmelerimiz devam ediyor.' ya da 'Bizden şu kadar para talep edildi.' gibi asılsız ve pervasız beyanlarda da bulunmaktalar. Sektördeki onurlu ve ahlaklı hiç kimsenin bu ve benzeri girişimlere katkı sağlamayacağına inanıyoruz."