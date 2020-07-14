Gültepe imar planlarına onay - Son Dakika

Gültepe imar planlarına onay

Konak'ın kentsel dönüşümünde ilk adım olan Gültepe planlarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliği ile geçmesiyle, uzun yıllardır beklenen dönüşümün önünde engel kalmadı.

Konak'ın kentsel dönüşümünde ilk adım olan Gültepe planlarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliği ile geçmesiyle, uzun yıllardır beklenen dönüşümün önünde engel kalmadı.

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Konak Belediyesinin aralık ayı meclisinde oy birliği ile onaylanan Gültepe planları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de oy birliği ile geçti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez ilk iş olarak ele aldığı Gültepe imar planları revizyonu, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Konak Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilmişti. Pandemi süreci ile beraber belediye meclis toplantılarının yapılamaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Meclisinde görüşülmeyen planlar, Büyükşehir'in temmuz ayı gündemine alındı. İzmir Büyükşehir Meclisinde oy birliği ile alınan karara göre Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallelerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi onaylandı.

"Gültepe'mize hayırlı olsun"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın kentsel dönüşümünün somut adımlarının atılmasının Gültepe ile başladığını ve aynı karalılıkla devam edeceğini ifade etti ve şunları söyledi: "Konak'ın eskiyen yüzünü yenilemek, gelişmesi gereken noktalardaki çalışmaları yapmak için göreve geldik. Gültepe de yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen bir bölge. Seçim öncesinde de Gültepelilerle her buluştuğumuzda 'Burayı da Narlıdere gibi yapacak mısınız?' diye sordular. 'Narlıdere'den daha güzel yapacağız' dedik. Bunun için, göreve gelir gelmez Gültepe imar planlarını ilk altı ayda tamamladık ve meclisimizde onaylandı. Pandemi sürecinin girmesi ile bir ara verilmiş oldu. Şimdi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sonrası ilk meclisinde planlarımız onaylandı. Konaklılar için çok önemli olan Gültepe imar planlarının onaylanmasında, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere değerli meclis üyelerimize, desteği ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yıllardır bugünü beklediklerini bildiğimiz, Gültepelilere, Konak'ımıza ve İzmir'e hayırlı olsun."

Yeşil alan ve sosyal imkanlar çoğalacak

Gültepe'de 14 mahalleyi kapsayan 300 hektarlık alanın revize edilen planları, artırılan sosyal donatı ve yeşil alanları ile dikkat çekiyor. Mevcut halinde kişi başına 0,86 metrekare yeşil alan yer alırken, yeni planlarda bu rakam kişi başına 9 metrekareye yükseltildi. 45 hektarlık sosyal donatı alanı ise 95 hektara çıkarıldı. Gültepe planlarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi beklenirken kentsel dönüşümü destekleyen çalışmalara hız verilerek Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryerini tamamlayıp hizmete hazır hale getirildi. Gültepe Spor Kompleksinin yapımı hızla sürerken, Gültepe Atatürk Meydan Parkı ve Şenel Aksu Parkı yenileme projelerinde de son aşamaya gelindi. - İZMİR

Gültepe, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gültepe imar planlarına onay - Son Dakika
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