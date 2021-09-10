Gültepe Kültür Merkezi'nde tuğla duvar imalatı başladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'in kurtuluşunun 100'üncü yılında temeli atılan Gültepe Kültür Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. İlk dersi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın vereceği kültür merkezinin kalıp imalatları devam ederken, tuğla duvar imalatlarına da başlandı. Yoğun şekilde çalışan ekipler, kültür merkezinin yıl sonuna kadar yetiştirilmesi için büyük çaba sarf ediyor.

GÜLTEPE'DE HAYATIN MERKEZİNDE

Özellikle kadınlar ve gençler için önemli bir yapı olacak olan kültür merkezi tamamlandığında sadece önemli bir boşluğu doldurmakla kalmayacak aynı zamanda Gültepe'de hayatın merkezi haline gelecek. Gültepe Mahallesi 4397 ada 22 nolu parselde yapılan kültür merkezinin proje alanı 229 metrekare... Proje kapsamında 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası, bir rezerv oda ve bodrum katta bilgisayar odası ve bir bilgisayar odası bulunuyor. Zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit yer alırken 1. katta konferans alanı ve mescit bulunuyor. 2. katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası bulunuyor.

2. bodrum kat 128,36 m², 1. bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve 2. kat 131,16m² olmak üzere 5 katlı olan yapı toplam 653 m² inşaat alanına sahip.