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Gültepe Kültür Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

Gültepe Kültür Merkezi'nin Temeli Atıldı

28.06.2021 14:07
Gültepe Kültür Merkezi'nin Temeli Atıldı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Haziran İzmit'in kurtuluşunun 100'üncü yılında İzmit Gültepe'ye yakışacak Gültepe Kültür Merkezi'nin temelini attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Haziran İzmit'in kurtuluşunun 100'üncü yılında İzmit Gültepe'ye yakışacak Gültepe Kültür Merkezi'nin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, kültür merkezinin açılışında ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi.

TEMEL HEP BİRLİKTE ATILDI

Temel atma programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İzmit Belediyesi AKP Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları, bürokratlar, Gültepe Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer ve ekibi ile vatandaşlar katıldı.

"BORCUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ"

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şu anda burada yapılan bu proje sizlere olan borcumuzun yerine getirilmesi, başka bir şey değil. Birinin birine minnet borcu olacaksa, bizim sizlere borcumuz var" dedi.

BİRÇOK FONKSİYONU OLACAK

Başkan Büyükakın, "Burada çocuklarımız kitapla buluşacaklar, burada çocuklarımız çeşitli söyleşiler dinleyecekler. Millet Kıraathanesi dediğimiz, okuma, buluşma, dinlenme, sosyalleşme, kötü alışkanlıklardan uzak olma… Birçok fonksiyon bu binanın çatısı altında gerçekleşecek. Çok daha fazlasını hak ediyorlar. Bu çocuklarımız her şeyi hak ediyorlar "şeklinde konuştu.

"LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ"

Başkan Büyükakın, "Bu güllerin diyarında böyle bir mekanı kazandırmak bizim boynumuzun borcu. Biz laf değil iş üretiriz, biz yaparız deriz ve bugün gördüğünüz gibi gelir çalışmaları yaparız" dedi.

"DAHA FAZLASINI DA YAPARIZ"

Projenin 2, 5 milyonun üzerinde bir bütçesi olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "İmkanımız daha fazla olursa daha fazlasını da yaparız. Ben Taner'in başkanlığını yaptığı platformun ne kadar samimi olduğunu çok iyi biliyorum. Büyükşehir olarak gençlerin spor yapması için sanatla kültürle uğraşması için elimizden ne gelirse yapıyoruz, yapacağız. Bu proje aralık ayında inşallah bitmiş olacak" diye konuştu.

"BİLİM İNSANLARI, BAŞKANLAR YETİŞECEK"

Kültür Merkezi'nde verilecek eğitimle yarının bilim insanları, belediye başkanları yetişeceğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye'nin mimarı olacaklar. Burası açıldığında ilk dersi sizinle ben yapacağım. Yeni yıla burada hep birlikte gireceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇAKIRER: ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Gültepe Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer ise "Kocaeli Büyükşehir'imizin alışkın olduğu bir temel atma töreni olabilir ama bu bizim için çok başka bir tören" dedi. "Buranın bir hikayesi var" diyen Çakırer, "Biz Gültepe platformunu kurduğumuzda bunlar siyaset yapacak denildi ama şimdi büyük bir yapıyız. Bu bizim orta vadedeki en büyük hayalimizdi. Emeği geçen kimler varsa sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"BURAYI YAPARSAN SEN YAPARSIN"

"Buranın bir hikayesi var" diyen Çakırer, "İlk olarak yerimiz kamulaştırırdı. İzmit Belediyesi ise kendi bütçelerini aşacağını söyledi. Biz de kıymetli Tahir başkanımıza gidip 'burayı yaparsan sen yaparsın' dedik. Encümen kararı ile Büyükşehir'e alındı. Şu an temelini atıyoruz" dedi.

5 KATLI OLACAK

Gültepe Mahallesi 4397 ada 22 nolu parselde yapılacak olan kültür merkezinin proje alanı 229 metrekare olacak. Proje kapsamında, 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası ve bir rezerv oda ve bodrum katta bilgisayar odası ve bir bilgisayar odası bulunacak. Zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit yer alırken 1. katta konferans alanı ve mescit bulunacak. 2. Katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası yer alacak.

TOPLAM 653 METREKARE

2. bodrum kat 128, 36 m², 1. bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve 2. kat 131, 16m² olmak üzere 5 katlı olan yapı toplam 653 m² inşaat alanına sahip olacak.

Gültepe Kültür Merkezi'nin Temeli Atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Haziran, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gültepe Kültür Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika


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