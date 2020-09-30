Gültepe Planlarında yola devam - Son Dakika

Gültepe Planlarında yola devam

Konak Belediyesi ve ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde tüm Meclis Üyelerinin oybirliği ile kabul edilen Gültepe İmar Planlarının bir aylık askı süreci sona erdi.

Gültepe Planlarında yola devam, System.String[]

Planlara ilgili odalardan itiraz gelmediğini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "yola devam" dedi.

Konak ilçesinin çehresini değiştirecek olan Gültepe İmar Planlarında süreç işliyor. Konak Belediye Meclisinde ve ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde siyasi parti gözetmeksizin tüm Belediye Meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edilen Gültepe İmar Planlarının bir aylık askı süreci sona erdi. Planlara ilgili odalardan itiraz gelmediğini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bunun doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Batur, hedeflerinin Gültepe bölgesinin hak ettiği dönüşümü sağlamak ve bölgede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını artırmak olduğunu söyledi. Batur, "Seçim çalışmaları yürütürken Gültepe bölgesini ziyaret ettiğimizde vatandaşımızın bizden istediği tek bir şey vardı, kentsel dönüşüm. Bununla yetinmedik, göreve gelir gelmez anket yaptırdık. Anket sonuçlarında da yüzde seksen sekiz oranında kentsel dönüşüm çıktı. Bunun üzerine Gültepe Planlarını çok kısa bir sürede tamamladık. Oy birliği ile kabul edilen Gültepe Planları bir ay askıda kaldı. İlgili meslek odalarından planlara itiraz gelmedi." dedi.

"Vatandaşın hakkını koruyacağız"

Gültepe İmar Planlarını vatandaşın anlamasının ve bakış açısının kendileri açısından önemli olduğuna dikkat çeken Batur, bu amaçla Toros ve Gültepe'de danışma ofisleri açarak, gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, bizzat kendisinin de katıldığı bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini söyledi. Bazı vatandaşlardan gelen itirazları da değerlendiren Batur, siyaset üstü iş yaptıklarını, vatandaşın haklarını koruyacaklarını vurguladı. Batur, "Gültepe'de 52 bin vatandaşımız yaşıyor.Vatandaşlarımızdan planlara itiraz edenler oldu. İtirazlar büyük oranda, benim binam yolda kaldı, benim binam yeşil alanda kaldı noktasında oldu. Bu bir plan, bu bir anayasa. Buna ne zaman itiraz edecek, benim binam yolda kaldı, bana hisse verilmedi itirazı parselizasyon planı tamamlandığında yapılacak. Daha önümüzde altı aylık parselizasyon çalışması var. İmar affı olan, imar barışından belge alan, inşaat ruhsatı olan, tapusu olan zaten hak sahibidir. İnsanların bir tanecik evi var tabii, belediye vatandaşın elinden dairesini elinden alacak gibi görüyor. Biz bu işi oradaki vatandaşlar ile yapacağız. Bu siyaset üstü bir olay. Herkes mahallesinde oturmaya devam edecek. Biz bu işi yapacağız. Bu işi yapmakta kararlıyız. Bu süreci birlikte uzlaşarak anlaşarak yapacağız. Biz vatandaşın hakkını korumak için oradayız." diye konuştu.

Gültepe Planlarında yola devam

Gültepe, İzmir, Konak, imar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:16 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gültepe Planlarında yola devam - Son Dakika

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