Gültepe spor kompleksine kavuştu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez inşaasını hızlandırdığı Gültepe Spor Kompleksi tamamlandı. Müjdeyi veren Başkan Batur, bölge halkının özlemle beklediği tesisin hazır olduğunu açıklayarak, "Gültepe'ye sadece bir spor tesisi değil, bölgenin kaderini değiştirerek bir sosyal yaşam alanı kazandırdık" diye konuştu.

Batur, "Tesisimiz, bölgede yaşayan hemşehrilerimizin, özellikle gençlerimizin en büyük talebiydi. Büyük bir sabırla ve özlemle tesisin bitmesini beklediler. Göreve gelir gelmez revize çalışmalarını tamamlayarak, inşaata hız verdik ve inşaatı pandeminin zor koşullarına rağmen tamamladık. Tesisimizi ilçemize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.