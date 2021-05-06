Gültepe spor kompleksine kavuşuyor - Son Dakika

Gültepe spor Kompleksi'nde İnşaat tamam

Gültepe'de yılların özlemi son buluyor. Bölgede özellikle gençlerden gelen yoğun talep nedeniyle yapımına başlanan Gültepe Spor Kompleksi'nde inşaat tamamlandı. Müjdeli haberi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur açıkladı. Batur, "Tesisimiz, bölgede yaşayan hemşehrilerimizin, özellikle gençlerimizin en büyük talebiydi. Büyük bir sabırla ve özlemle beklediler. Göreve gelir gelmez revize çalışmalarını tamamlayarak, çalışmalara hız verdik ve inşaatı pandeminin zor koşullarına rağmen tamamladık. Tesisimizi ilçemize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Bölgenin kaderi değişecek"

Gültepe'ye sadece bir spor tesisi değil, bölgenin kaderini değiştirerek bir sosyal yaşam alanı kazandırdıklarını vurgulayan Batur, "Tesislerimiz bölgeye büyük bir dinamizm katacak, sosyal hayatı büyük ölçüde canlandıracak. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm bölge halkımız faydalanacak. Çok güzel olanaklar sunacağız. İlçemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da Gültepe'den başlamıştık. 40 yıllık o kördüğümü açmak da bize nasip olmuştu. Planları revize ederek, bölgede kişi başına düşen yeşil alanı ve sosyal kullanım alanlarını rekor düzeyde artırmıştık. Spor merkezimiz de kentsel dönüşüm anlayışımızı destekleyen öncü bir adım oldu. Bu tesis Gültepe'nin nasıl değişeceğinin, nasıl gelişeceğinin ilk işaretidir" dedi.

Yatırımlara devam mesajı

Tesisi pandemi şartlarına göre hareket ederek bir an önce vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydeden Batur, sadece Gültepe Spor Kompleksi'ni değil, ilçenin gelişimine katkı koyacak tüm yatırımlara ara vermeden devam ederek, ilçeye kazandırmaya çalıştıklarının altını da çizdi.

Konak'a beş yıldızlı tesis

Gültepe Spor Kompleksi, Gültepe Toros Mezarlığı'nın hemen karşısında bulunan ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı Şubat ayında Konak Belediyesi'ne tahsis edilen, 5 bin 86 metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Bölge, uzun süredir atıl durumda olan eski fırınının bulunduğu alanda başlayan çalışmalarla beş yıldızlı bir tesise kavuştu. Başkan Abdül Batur'un göreve gelir gelmez "en kısa sürede bitirin" talimatını verdiği çalışmalara, inşaatı üstlenen firma sahibinin Covid-19'a yakalanarak yaşamını yitirmesi üzerine bir süre ara verilse de tesis pandemi koşullarına rağmen hızla Konak'a kazandırıldı.

Ücretsiz yararlanılacak

Gültepe Spor Kompleksi'nde, uluslararası federasyon onaylı zemin kaplamasıyla basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının yapılacağı kapalı spor salonu ile suni çim halı futbol sahası yer alıyor. Fitness, aerobik, dans, yoga gibi bireysel ve grup sporlarına olanak sağlayan birden çok salonun bulunduğu tesis, kapalı spor salonu bölümü 350,futbol sahası 250 olmak üzere toplam 600 seyirci kapasitesine sahip. Bir kafeterya ve büfenin de bulunduğu tesiste 31 araçlık bir kapalı otopark yer alıyor. Tesis, geniş ve iyi aydınlatılmış ön bahçesi, peyzajı, bisiklet park alanı ve oturma birimleriyle vatandaşları bir araya getirecek, sosyal hayatı canlandıracak bir merkez olacak. Tesislerden bölge halkı ücretsiz yararlanacak.