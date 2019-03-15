Son Dakika Haberleri: Gültepe ve Köşk Mahallesinde Gönül Köprüsü

Gültepe ve Köşk Mahallesinde Gönül Köprüsü

2 saat önce

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe ve Köşk mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak gönül köprüsü kurdu.

Gültepe ve Köşk Mahallesinde Gönül Köprüsü, System.String[]
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe ve Köşk mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak gönül köprüsü kurdu.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla mahalle mahalle dolaşarak gönüllere giriyor.

Gidilen her mahallede vatandaşların sevgisiyle karşılanan Başkan Palancıoğlu, nasip olduğunda Melikgazi'de çok güzel hizmetler yapacaklarını belirterek, "Sizin derdiniz benim de derdim. Aile, gençlik, eğitim, istihdam, esnaf, sanayici gibi konularda on yıldır gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Başkan Palancıoğlu, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında Türkiye'ye örnek çalışmaları da gerçekleştireceklerini anlatarak, "Asfaltın da, parkın da en iyisini yapacağız. İnşallah Melikgazi'yi çiçek gibi daha da kaliteli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Vizyon çalışmalarından bahseden Palancıoğlu şunları söyledi: "Aile yapımıza sahip çıkacak örnek çalışmalarımız olacak. Mesela Talas'ta imar planında 1+1 daireleri yasakladık. Burada da yapacağız. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımıza o kadar güzel çalışma önerilerimiz var ki, esnafı koruyacak, sanayicimizin ufkunu açacak, istihdamı artıracak, Suriyelileri avantaja çevirecek projeler sunacağız. Kitapçık haline getirdiğimiz projelerimiz birçok belediye başkanının rüyasında göreceği işler değil. Allah'ın izniyle biz vizyonumuzu Melikgazi'ye yansıtacağız."

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, toplanan vatandaşlara alakalarından dolayı teşekkür ederek, "Sizleri gördükçe bizler daha da şevke geliyoruz. İnsanlara yaklaştığımızda, gönüllerine girdiğimizde zaten karşılıksız bırakmıyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin görüş ve talepleri dinlendi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

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