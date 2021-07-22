GÜLTEPE'YE 50 BİN METREKARELİK PARK YAPILIYOR... - Son Dakika
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GÜLTEPE'YE 50 BİN METREKARELİK PARK YAPILIYOR...

22.07.2021 01:15
GÜLTEPE'YE 50 BİN METREKARELİK PARK YAPILIYOR...

Sivas Belediyesi şehirde yeşil alanları artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas Belediyesi şehirde yeşil alanları artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin birçok noktasında ağaçlandırma yapılırken ihtiyaç duyulan alanlara da parklar yapıyor.

Gültepe Mahallesinde yapımına başlanan ve adını; 4 yıl önce DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'dan alan parkın yapımına devam ediliyor. Yeni Adliye Sarayı yanındaki arazide yapımı devam eden park toplamda 50 bin metrekare olacak.

Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çalışmalarına kısa bir zaman önce başlanan parkta, sert zeminler ve çocuk oyun aletleri yerleştirilmeye başlandı.

Çeşitli fonksiyonları içerisinde barındıracak olan parkta 860 metrekarelik çocuk oyun alanı yer alırken sporsever vatandaşlar için de 160 metrekarelik egzersiz alanı yapılıyor. 800 metre uzunluğundaki koşu yolu ile dikkat çeken projede ayrıca yine 800 metre uzunluğunda bisiklet yolu yer alıyor.

Parkı süsleyecek olan orta kısımdaki şelale, 2 adet lavabo, 13 adet ahşap kameriye, 4 adet ahşap pergola, 150 metrekarelik seyir terası ve 2 ayrı meydanı ile vatandaşların hizmetine sunulacak olan parka ayrıca 120 araçlıkta otopark yapılıyor.

13 bin 100 metrekare yeşil alanın yanı sıra parkın alt kısmında da 260 metrekarelik gül bahçesi olacak. Çeşitli süs bitkileri ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak olan parkın bir ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Oluşturma Tarihi : 14 Temmuz, 2020

Okunma Sayısı : & 4698

Kaynak: Habermetre
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Mehmet Selim Kiraz, Sivas Belediyesi, Savcı, Şehit, Son Dakika

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