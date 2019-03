Gültepelilerden Gönül'e Miting Gibi Karşılama

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Gültepe'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan adayı Gönül, Gültepe Platformu Başkanı Taner Çakırer, Gültepe Gümüşhane Şiran-Yukarı Kulaca Derneği Başkanı Nevzat Kulaksız, Gültepe Gençlik Derneği Başkanı Fahri Kazancı, dernek üyeleri ve bölge halkı ile buluştu. Gönül'ün Gültepe'de gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlere ise AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Aykut Çağlayan, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Meşaleler ve tezahüratlar ile karşılaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden başkan adayı Sibel Gönül, "Her bir vatandaşımızın sesine kulak vereceğiz. Her insanimizin derdine derman olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

GIPTA EDİLESİ BİR İZMİT

Gültepe ziyaretlerinde konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Yurdumun yedi bölgesinden gelerek İzmitimize yerleşmiş olan çok değerli hemşerilerim var. Ben gıpta ile bakılacak bir İzmit hayaliyle yola çıkıyorum. Bilin ki büyükşehir Belediyemizle birlikte İzmit'i gelecek vizyonuna taşımak hepimizin sorumluluğudur. Her bir vatandaşımızın sesine kulak vereceğiz. Her insanimizin derdine derman olmaya gayret göstereceğiz. Eğer bir proje yapılacaksa gelip konuşacağız. Ortak akılla ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

GÜLTEPE GÜLLER DİYARI OLACAK

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Herkesin başkanı olacağız hiç kimseyi ayırmayacağız. Kırmayacağız, incitmeyeceğiz. Belediye başkanı olarak sokaklarımıza ve mahallelerimize hizmet getirmek için heyecanlanıyoruz. İnşallah Gültepe'yi güller diyarına çevireceğiz." diye konuştu.

BİR KADIN VE ANNE OLARAK

"Bana her zaman ulaşabileceksiniz" diyen Gönül, "Beni her yerde göreceksiniz. Belediyecilikte hizmet etmek proje üretmek önemlidir. Ancak gönülden gönüle bir yol, bir köprü yapamıyorsanız bu işlerde başarı sağlayamazsınız. Memleket işi gönül işidir. Her bir insanimizin gönlüne girmeye derdine derman olmaya gayret göstereceğiz. Bu işler dertlenmeyince olmuyor. Bir kardeşiniz bir ablanız olarak her zaman emrinize amadeyim. Ben İzmitimize bir anne bir kadın olarak sahip çıkacağım" ifadelerini kullandı.