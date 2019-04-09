Gülüç Belediye Meclisi Toplandı
42 dakika önce
Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Meclisi nisan ayı oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş başkanlığında yapıldı.
Ereğli ilçesine bağlı Gülüç
Belediye Meclisi nisan ayı oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gökhan
Demirtaş başkanlığında yapıldı.
Demirtaş, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, belde halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Yeni seçilen meclis üyelerine de, "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Demirtaş, Gülüç'ü daha iyi noktalara taşıyarak, bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline dönüştürmek istediklerini söyledi.
Yeni dönemde meclis başkan vekilliğine Mustafa Sarı, encümen üyeliklerine Fahri Çakır
ve Ferihan Şenol seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:11 Kaynak: AA
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