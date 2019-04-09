Son Dakika Haberleri: Gülüç Belediye Meclisi Toplandı

Gülüç Belediye Meclisi Toplandı

42 dakika önce

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Meclisi nisan ayı oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş başkanlığında yapıldı.

Gülüç Belediye Meclisi Toplandı, System.String[]
Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Meclisi nisan ayı oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş başkanlığında yapıldı.

Demirtaş, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, belde halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni seçilen meclis üyelerine de, "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Demirtaş, Gülüç'ü daha iyi noktalara taşıyarak, bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline dönüştürmek istediklerini söyledi.

Yeni dönemde meclis başkan vekilliğine Mustafa Sarı, encümen üyeliklerine Fahri Çakır ve Ferihan Şenol seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:11 Kaynak: AA

Mustafa Gökhan, Gülüç, Güncel
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