Son Dakika Haberleri: Gülüç Belediyesi Aşure günü düzenliyor
Son Dakika Güncel Haber

Gülüç Belediyesi Aşure günü düzenliyor

10 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 16 Eylül Pazartesi günü Aşure Günü gerçekleştirecek.

Gülüç Belediyesi Aşure günü düzenliyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 16 Eylül Pazartesi günü Aşure Günü gerçekleştirecek.


Gülüç Belediyesi tarafından geneleksel hale gelen Aşure günü 16 Eylül 2019 Pazartesi günü Gülüç Belediyesi Düğün Salonunda yapılacak. Aşure günü programı Akşam namazının ardından Kuran-ı kerim okunmasıyla başlayacak.


Tüm İslam aleminin Aşure gününü tebrik eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş gerçekleştireceği Aşure günü programına tüm Gülüç ve bölge halkını davet etti.


Demirtaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Aşure Günü'nün İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayete vesile olmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, ülkemizde ve dünyada devam eden üzücü olayların, acı ve göz yaşının son bulmasını, savaş ve şiddetin yerini huzur ve barışın almasını, yüreklerimizdeki imanı ve topraklarımızdaki imanı güçlendirmesini temenni ederim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Aşure gününü kutlar gerçekleştirilecek olan Aşure gününe tüm Gülüç ve bölge halkını davet ederim." - ZONGULDAK

Eylül, Gülüç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı
Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez El Kaide'den 11 Eylül'ün yıl dönümünde ABD, Avrupa, İsrail ve Rusya'ya tehdit Günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:08:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülüç Belediyesi Aşure günü düzenliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]