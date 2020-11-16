Gülüç Belediyesi Covid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından pazaryerinde HES kodu, sigara, maske, mesafe ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye meclis üyeleri ve zabıta ile birlikte beldede kurulan pazaryerinde denetimlerde bulundu. Başkan Demirtaş denetimlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Korona virüs ile mücadele kapsamında belirlenen kural ve tedbirlere yönelik belediye ekiplerimiz ve meclis üyelerimiz ile birlikte pazar yeri içerisinde gerçekleştirdiğimiz HES kodu kontrolü, sigara içmemeleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda denetim ve uyarılarda bulunduk. Pazar yeri esnaflarımıza maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına ilk günden itibaren en üst düzeyde önlem alıyoruz. Türkiye genelinde alınan tedbirlerin yanı sıra beldemizde gerekli tedbirleri alarak, bu sürecin en kısa sürede atlatılması için yoğun mesai harcıyor. Benim vatandaşlarımızdan ricam evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları, evde kaldığımız sürece bu tehlikeden de uzak durmuş olacağız." - ZONGULDAK