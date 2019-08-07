Gülüç Belediyesi'nde sünnet şöleni
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Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde sünnet şöleni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:26 Kaynak: AA
Ereğli ilçesine bağlı Gülüç
beldesinde sünnet şöleni düzenlendi.
Gülüç Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen sünnet şöleninde, 13 çocuk için eğlence programı düzenlendi.
Belediye Başkanı Mustafa Gökhan
Demirtaş, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen şölende, bu yıl altıncısını düzenledikleri sünnet şöleniyle 13 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığını söyledi.
Etkinliği gerçekleştirmelerine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Demirtaş, "Belediyemiz önünde davul zurna eşliğinde eğlenen, ardından at gezintisi yapan evlatlarımız için tesislerimizde güzel bir şölen düzenledik." dedi.
Şölende, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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