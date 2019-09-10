Gülüç Belediyesi sahilde 2. Etap çalışmalarına başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından sahil bandında ikinci etap çalışmaları başlatıldı.



Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş geçtiğimiz yıl 1. Etabı tamamlanan sahilde 2. Etap çalışmalarına bu gün itibari ile başladıklarını söyledi. Gülüç deresi kenarına yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Demirtaş "Kısa süre önce Gülüç Sahili'nde ki kafe inşaatının kabasını bitirdik. Açılışı için 2. Etap çalışmalarını bekliyorduk. Bu gün sabahtan itibaren sahilin 2. Etap çalışmalarında ilk kazmayı vurduk. Bir taraftan temizlik çalışmalarını yürütüyoruz, diğer taraftan da dere kenarında yükseltme işlemlerini yapıyoruz. Burasını en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız. Şu an gördüğünüz gibi sahilimizin birinci etabı aileler tarafından geziliyor ve çok beğeniliyor. Gerek oyun parklarımız ve gerekse masal kahramanları halkımız tarafından çok sevildi. Özellikle 2. Etap çalışmaları tamamlandığında Gülüç Sahili bölgenin en güzel sahil ve gezinti alanı olacak. Sadece Gülüç halkı değil Ereğli, Alaplı, Akçakoca, Düzce, Zonguldak ve diğer ilçelerinden tüm bölge halkının sahilimize geleceğini göreceksiniz" dedi.



Sahilin ardından millet bahçesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, burada da çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Burası gördüğünüz gibi manzarası ve doğal güzellikleriyle çok harika bir yer. Burada ki doğallığı bozmadan Millet Bahçesi'ni yapacağımız. Aileler burada gelip gerek kahvaltısını ve gerekse mangalını yapabilecekler. Millet Bahçesi'nin etrafını komple tel örgü içerisine alacağız ve çocuklar içeride ailelerinden bağımsız gönüllerince oynayıp eğlenebilecekler. Gençlerimiz için basketbol ve voleybol sahaları, süs havuzu ve hayvanlarımız olacak. Kır düğünü yapılabilecek. Bölge halkımız burada gelip hem dinlenecek hem de güzel vakit geçirecek."



Başkan Demirtaş göreve geldiği günden bu yana yaptıkları projelerle Gülüç'e hep değer kattıklarını ve kalan 4,5 yıllık görev süresi içerisinde de Gülüç'e değer katmaya devam edeceklerini söyledi. Demirtaş ayrıca Gülüç'ün Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı olacağını ifade etti. - ZONGULDAK