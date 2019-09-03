Gülüç Belediyesi selin yaralarını sarıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde selden zarar gören menfez, istinat duvarı ve yolların yapımlarına başlandı.



Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş geçtiğimiz ay meydana gelen sel falaketinde zarar gören ev, menfez, yol ve istinat duvarlarını bakım, onarım ve yeniden yapımlarına başlandığını söyledi. Başkan Demirtaş yaptığı açıklamada "Şu anda Gülüç Beldesi'nin tamamında ki yollarda bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Kış aylarına gelmeden hedefimiz beldemizdeki tüm mahalle ve sokaklarda ki bozuk olan yolları tamir edip halkımızın kullanımına açmak. Bunun yanı sıra biliyorsunuz geçtiğimiz ay yaşanan selde beldemizde önemli oranda zarar meydana gelmişti. Gülüç Çengel Mahallesi'nde selde çöken menfezi yıkıp yeniden yapımına başladık. Yıkılan istinat duvarlarını da aynı şekilde yeniden yapıyoruz. Zarar gören evlerimizin temizliklerinin yanı sıra laminant parkelerini ve boyalarını sosyal sorumluluk anlayışımız gereği biz yapıyoruz. Selden zarar gören ailelerimize sosyal yardımlarda da bulunuyoruz. Bu bir felaket ve biz Gülüç Belediyesi olarak ilk günden bu yana zarar gören ailelerimizin yanında olduk. Bundan sonrada yaralar sarılıncaya kadar yanlarında olacağız. İnşallah böyle felaketler bir daha yaşanmaz. Biz Gülüçümüzün bu günden daha iyi olması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın bize olan güveni ve desteği ile Gülüç daha güzel olacak. Tüm çalışmalarımızı bu yönde aralıksız sürdürüyoruz" dedi.



Başkan Demirtaş hedeflerinin Gülüç'ü Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı haline getirmek olduğunu ifade etti. - ZONGULDAK