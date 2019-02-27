Gülüç Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi
1 saat önce
Zonguldak'ta, Gülüç Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şubesi arasında 21 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Zonguldak
'ta, Gülüç
Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şubesi arasında 21 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş
, belediye binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
İşçilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:
"Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık yüzde 40 zam ile anlaşma sağladık. İşçilerimizle birlikte beldemizi daha iyi noktalara getirebilmek için çalışıyoruz. İşçimizin verdiği emeğin karşılığını imkanlarımız boyutunda vermeye çalışıyoruz. Ücret artışlarının yanı sıra çalışanlarımızın huzur ve mutluluğu, çalışma barışı ve istikrarı bizler için daha önemli."
Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş
da Demirtaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:48 Kaynak: AA
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