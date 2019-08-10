Son Dakika Haberleri: Gülüç halkı mezarlıkları ziyaret etti
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Gülüç halkı mezarlıkları ziyaret etti

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi mezarlıklarda arefe günü nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuttu.

Gülüç halkı mezarlıkları ziyaret etti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi mezarlıklarda arefe günü nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuttu.

Gülüç Beledisi tarafından Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda beldedeki camilerde görevli imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı. Ramazan Bayramı'nda yenilenen mezarlıklarda Gülüçlü vatandaşlar artık daha rahat ettiklerini belirterek Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Başkan Demirtaş ise Gülüçlü vatandaşların her zaman rahat ve huzurlu olmasını istediğini belirterek Gülüçlü vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - ZONGULDAK
arefe günü, Zonguldak, Gülüç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:05 Kaynak: İHA
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