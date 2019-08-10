Gülüç halkı mezarlıkları ziyaret etti
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi mezarlıklarda arefe günü nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuttu.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:05 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesi Gülüç
Belediyesi mezarlıklarda arefe günü
nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuttu.
Gülüç Beledisi tarafından Ramazan Bayramı
öncesi mezarlıklarda beldedeki camilerde görevli imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı. Ramazan Bayramı'nda yenilenen mezarlıklarda Gülüçlü vatandaşlar artık daha rahat ettiklerini belirterek Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Başkan Demirtaş ise Gülüçlü vatandaşların her zaman rahat ve huzurlu olmasını istediğini belirterek Gülüçlü vatandaşların Kurban Bayramı
'nı kutladı. - ZONGULDAK
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