Son Dakika Haberleri: Gülüç halkı sahil bandına akın etti
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Gülüç halkı sahil bandına akın etti

57 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde yaşayan vatandaşlar havaların ısınması ile sahile akın ettiler.

Gülüç halkı sahil bandına akın etti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde yaşayan vatandaşlar havaların ısınması ile sahile akın ettiler.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından yaptırılan Gülüç sahil bandı ve çay ocaklarının kurulması ile birlikte vatandaşlar sahilde doyasıya vakit geçirmeye başladı. Vatandaşlar çay ocaklarında vakit geçirirken, çocuklar ise Gülüç sahil bandında buluna çocuk parkında gönüllerince eğleniyor. Yapımı devam eden sahil kafe çalışmalarının bir an sona gelmesini bekleyen vatandaşlar, bitim aşamasına kadar kurulan çay ocakları için Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Sahil kafe çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen Başkan Demirtaş ise Gülüç halkının Sahil Kafe'yi hak ettiğini belirtti. Demirtaş yaptığı açıklamada "Görevimizin ilk 5 yıllık diliminde sahil projemizin ilk etabını tamamladık ve halkımızın hizmetine açtık. 31 Mart'ta tekrar seçilmemizle birlikte sahildeki çalışmalarımıza hız verdik. İkinci etap çalışmalarımız devam ediyor. Sahil Kafe inşaatını hızlandırdık. İnşallah en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca sahilimizin alt kısmında da çalışmalara yakın zamanda başlayacağız. Bu çalışmalar tamamlanınca Gülüç inşallah bu günkünden çok daha güzel olacak ve halkımızın gezip, dinlenebileceği, sporunu yapabileceği, çocuklarını eğlendirebileceği, kısacası keyifli vakit geçirebileceği bir alana kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:24 Kaynak: İHA
Zonguldak, Gülüç, Güncel
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