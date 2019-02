Gülüç İlçe Olmayı Hak Ediyor"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş partisinin Belde Başkanı İsmail Yılmaz, parti yöneticileri ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş partisinin Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve beraberindekilerle ilk olarak Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret gerçekleştirdi.



AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Kaymakam Çorumluoğlu'na ziyareti kabulünden dolayı teşekkür etti. Yılmaz burada yaptığı konuşmasında Gülüç Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Demirtaş ile birlikte yeni dönemde Gülüç için çok güzel projeler hazırladıklarını belirterek, 2019 yerel seçimlerinin tüm Türkiye'ye ve Gülüç'e hayırlı olmasını diledi.



Kaymakam Çorumluoğlu "Gülüç ilçe olmayı hak ediyor"



Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç'ün ilçe olmayı hak edecek potansiyele sahip olduğunu belirterek Gülüç'le ilgili kaymakamlık olarakta güzel projelerinin olduğunu söyledi. Çorumluoğlu konuşmasında "Seçimlere yaklaşık bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Sizin için seçim dönemi biraz daha çabuk geçer. Eskiden vatandaş çok sesini çıkarmıyordu ama şimdi diyor ki adam, ' 5 yıldır sen neredesin?' Hem milletvekillerine hem de belediye başkanlarına soruyorlar. Dolayısıyla burada halkın içinde olanlar bu dönemi daha fazla rahat geçiriyorlar. Bizim vatandaşımıza en ufak bir hizmet bile yaptığında çok kıymet biliyor. Halk her şeyi kaydediyor. Bizim Gülüç'le ilgili güzel projelerimiz var. Gülüç bizim böyle çok fazla kenarda bırakacak beldemiz değil. Belki ilçe olacak bir yer. Batıda böyle yerler ilçe oluyor işin açıkçası. Güzel yerleşim ve ekonomik faaliyetler anlamında da gayet güzel bir belde. Tersaneler konusunda çalışıyoruz, inşallah tersanelerde gelişmeler olursa sizin o bölgede ki insanlara da istihdam olacak. Yine Gülüç Deresi'nin iki tarafında ki depolar var, oralarla ilgili de çalışıyoruz. Buralarda ki atacağımız her hamle istihdam ve katkı olarak size çok şeyler getirecek. Bu beyanda biz sizlerle belediyelerimizle ortak projelerde inşallah yaparız. Ben Gülüç'ün geleceğini çok açık görüyorum. Şimdi Zonguldak tarafına doğru da büyüyor ilçe ama o tarafa da büyüyüp güzelleşmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Demirtaş "Güzel projelere imza atacağız"



Başkan Demirtaş ise göreve yeniden seçildiğinde Kaymakam Çorumluoğlu ile birlikte Gülüç'e güzel projeler kazandırmak istediğini söyledi. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Kaymakam Bey'e bizi ağırladığı ve vakit ayırdığı için teşekkür ederim. Türkiye, Kdz. Ereğli ve Gülüç için 2019 Yerel Seçimlerimiz var. Bir seçim sürecine girdik ve tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız, kavgasız gürültüsüzü bir seçim dileği ile. Sonuçta sokağa beraber ineceğiz, yine abi kardeş gibi dolaşacağız. Ben Gülüç'e, Ereğli'ye, Türkiye'ye bu 2019 yerel seçimlerinde hayırlı olsun diyorum. Değerli Kaymakamımızda Ereğli için bizim için bir değerdir. Çünkü yoğun bir çalışma içerisinde. Kdz. Ereğli'ye farklı bir gözle baktığı ve Kdz. Ereğli için her türlü hizmete açık Kaymakamımız. İleri ki günlerde eğer Allah nasip ederse ve bizde tekrar başkanlığımıza devam edersek Sayın Kaymakamımızla, Gülüç'te Ereğli'de güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Çünkü Kaymakamız tecrübeli ve bilgi donanımlı."



Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel'i ziyaret etti. Bu güne kadar hep esnafın yanında olduklarını ve esnafın yararına işler yaptıklarını anlatan Demirtaş, ziyaret kabulünden dolayı Başkan Tezel'e teşekkür etti.



Tezel "Demirtaş Gülüç'ün çehresini değiştirdi"



Başkan Tezel ise Demirtaş'ın yaptığı hizmetlerle Gülüç'ün çehresini değiştirdiğini ve çok başarılı bir dönem geçirdiğini ifade etti. Tezel konuşmasında "Gökhan Demirtaş ile Gülüç'ün çehresi değişti. Güzel hizmetlerde bulunmuş bir arkadaşımız. Başkanımızı çalışmalarında tebrik ediyor ve 2019 Yerel Seçimlerinin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve beraberindekiler son olarak Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek Başkan Şükrü Kılıç ve muhtarlarla görüştü. Başkan Demirtaş'a seçimlerde başarılar dileyen Kılıç "En zor seçim bizim seçim. Tabi mücadelesini vereceğiz. Çıkmış olduğunuz bu yolda da başarılar temenni ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun, derneğimizi onurlandırdınız. Seçimlerden sonra da bu dernek ziyaretlerini sıklaştıralım diyorum. Sayın Gülüç Belediye Başkanımız Gökhan Demirtaş'a da başarılar diliyorum" dedi.



Başkan Demirtaş ise ziyarette yaptığı konuşmasında seçime girecek olan tüm muhtar ve muhtar adaylarına çıkmış oldukları yolda başarılar diledi. - ZONGULDAK

