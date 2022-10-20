Gülüç kavşağında iki tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Gülüç kavşağında iki tır çarpıştı: 1 yaralı

20.10.2022 16:49
Gülüç kavşağında iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Ereğli Alaplı yolu Gülüç Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Ereğli istikametine seyir halinde olan Ş.O idaresindeki 67 TG 541 plakalı çekici ile yine aynı istikamette seyir halinde olan S.K idaresindeki 67 ABY 337 plakalı çekici çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 67 ABY 337 plakalı çekicinin sürücüsü S.K. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik araçların yoldan çekilmesi ile yeniden ulaşıma açılırken, kaza da her iki tırda da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülüç kavşağında iki tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülüç kavşağında iki tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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