Gülüç'te Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Gülüç'te Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
10.11.2020 13:29
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle belediye binası önündeki anıtta anma töreni düzenlendi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle belediye binası önündeki anıtta anma töreni düzenlendi.
Gülüç Belediyesi tarafından Atatürk'ün vefatının 82. Yıl dönümü nedeniyle Atatürk anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayan törende saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı söylendi. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile bazı vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu