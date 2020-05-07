Gülüç'te sahil projesi tamamlanıyor - Son Dakika

Gülüç'te sahil projesi tamamlanıyor
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Gülüç Belediyesi sahil bulvarında yürütülen kafe çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Gülüç Belediyesi sahil bulvarında yürütülen kafe çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce sahil bulvarında yürütülen Gülüç Belediyesi Sosyal Tesis projesi yapımı devam ediyor. Gülüç Belediyesi Sosyal Tesis projesi içerisinde, Gülüç sahil manzarası eşliğinde kafeterya, oturma alanları, yürüyüş alanı yer alacak. Başkan Demirtaş çalışmalarına devam edilen Sahil Kafe'nin Gülüç'e çok yakışacağını belirtti. Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "31 Mart'ta halkımız bize bir beş yıl daha bu beldeye ve insanlarımıza hizmet etmek için yetki verdi. Vatandaşlarımızdan aldığımız bu yetkiyi en iyi şekilde kullanarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçimler var diye hiçbir zaman endişe duymadık, doğru bildiğimizi yaptık. Gülüç'te her mahallemizde devam eden çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzde yapacak daha çok işimiz var. Geçtiğimiz dönemde verdiğimiz sözlerin çoğunu yerine getirdik. Bu seçim döneminde de söz verdiğimiz yeni projelerimizi ve sözlerimizi tek tek yerine getirmek için gece gündüz çalışmak zorundayız. Yapımına devam ettiğimiz Sahil Kafe Gülüç'ümüze çok yakışacaktır." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:53 Kaynak: İHA
Son Dakika Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi