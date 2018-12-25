Son Dakika Haberleri: Gülümse Geleceğe" Projesi

Gülümse Geleceğe" Projesi

1 saat önce

Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan "Gülümse Geleceğe" projesi kapsamında, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı köylerde eğitim gören öğrenciler tiyatro ile tanıştı.

Gülümse Geleceğe
Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan "Gülümse Geleceğe" projesi kapsamında, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı köylerde eğitim gören öğrenciler tiyatro ile tanıştı.

Köylerde eğitim gören öğrenciler, Valilik, Bitlis Belediyesi, Adilcevaz Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Sosyal Hizmetler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda, tiyatro ile buluşturuldu.

Öğretmenleri eşliğinde köy okullarından servislerle ilçe merkezine getirilen öğrenciler, sahnelenen oyunu ilgiyle izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İlçe merkezinde olduğu gibi köy okullarımızda eğitim gören ilkokul öğrencilerin de sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilmelerini amaçlıyoruz. Aynı zamanda köy okullarımızda eğitim öğretimin yanında sosyal ve kültürel yönden de çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak adına tiyatro, müzik ve sinema gibi etkinlikleri düzenlemeye çalışıyoruz. Bu tiyatronun sergilenmesinde başta kaymakamımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."

Vizyoner Kadınlar Derneği Gülçin Mete ise 2013 yılında kurdukları dernekle kadın ve çocuklar için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, proje kapsamında köylerde yaşayan ve daha önce tiyatro izlememiş ilkokul çağındaki çocuklara eğitici oyunlar izlettirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:48 Kaynak: AA

Adilcevaz, Bitlis, Güncel
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