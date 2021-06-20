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Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız - Son Dakika

Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız

20.06.2021 14:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans ile 81 ilden gençlerin sorularını yanıtlarken Babalar Günü tebriklerini kabul etti. Gençlerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genç kızın "Sağlığınız sıhhatiniz nasıl?" sorusuna verdiği "Yıkılmadık, ayaktayız." sözleri ise gülüşmelere neden oldu.

Türkiye'nin birçok noktasından gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, online olarak kendisine yöneltilen soruları ve Babalar Günü tebriklerini kabul etti.

"YIKILMADIK AYAKTAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada genç bir kızın kendisine "Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl?" sorusuna "Yıkılmadık ayaktayız" sözleriyle yanıt verdi. O anlar hem Cumhurbaşkanı hem de gençler tarafından tebessümler karşılandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizin 4 bir yanındaki gencimizle bir ada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerle her bir araya geldiğimizde gençliğimizin heyecanları aklımıza geliyor. Sizlere de kendiniz aileniz, ülkeniz için büyük hayaller kurmanızı tavsiye ediyorum. Çağlar açıp kapatacak devrimler hayal ile başlar. Hayatın her alanında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Dünya ile ülkemizin de büyük bir değişimin yaşamış olması sorumluğu artırıyor. Bizler cumhuriyet tarihinde yapılanları 3'e 5'e, 10 kadar 2023 vizyonuna hazırlıyoruz.

- Erkek çocuklar babalarına benzer" şeklinde bir inanış var. Siz buna katılıyor musunuz?

Her insan ayrı bir dünyadır. Bunu bir defa böyle görmemiz lazım. Dolayısıyla her çocuğun da ayrı bir karakteri vardır. Bununla da birlikte genlerden dolayı fiziki görüntü, fıtrattan dolayı da davranış olarak çocukların, babaların veya annelerine benzemeleri bunlar gayet tabiidir. Erken çocuklarının yaş ilerledikçe babaya benzedikleri kanaatini ise olgunlaşmanın getirdiği bir sonuç olduğuna inanıyorum. Çoğu aile gibi bizde de çocuklarımızı bana ve eşime benzetenler olmuştur. Bir insanın anne veya babasına benzetilmesini de gurur ve özellikle de bir yaklaşım olarak görüyorum.

- İlk çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda ne hissetmiştiniz? Hayata bakış açınız değişti mi?

Bazı hissiyatlar vardır ki onları sözle ifade etmek mümkün değildir. Bizim de tabii yaş 67 oldu ama yaşlı sayılmam yani. Çocuk sahibi olmak da bu tarifi mümkün olmayan hislerden bir tanesidir. İnşallah ilerde sizler de çocuk sahibi olduğunuzda bunu anlayacaksınız. Rabbim bu güzelliği her aileye, her bireye yaşatsın diyorum.

- Sizin de baba olunca anladım dediğiniz bir hatıranız var mı?

Anne veya baba olma vakası, insanın hayatının daha önceki hiçbir devresinde karşılaşmadığı bir sorumluluk. Ataların her sözü gibi bu ifade de nesillere sari tecrübelerin süzülüp gelen bir aslında irfanın bir tezahürüdür. Bizim de kendi dünyamızda bunu hem babamıza hem evlatlarımıza karşı yaşamışlığımız elbette vardır."

Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Babalar Günü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız - Son Dakika
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