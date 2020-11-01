Malatya'da Gülümuşağı Mahallesi asfaltlandı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağu Mahallesi'nde yol genişletme ve asfaltlama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi, ilgili birimden bilgiler aldı.

Okyay, Gülümuşağı Mahallesi'nde 1700 rakımlı, zor şartların olduğu bir alanda çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Mahallede yaklaşık 20 bin ton malzemeyle yol iyileştirilmesi ve asfalt çalışması yaptıklarını bildiren Okyay, şunları kaydetti:

"Bu mahallemiz ve vatandaşlarımız ilk defa asfalt görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın hedefi, 2021 yılının sonuna kadar ilimizde hiçbir grup yolumuzun asfaltsız kalmaması. Yol ve Asfalt Dairemiz ve ilgili diğer dairelerimiz üzerlerine düşen görevi yerine getirmek adına 7/24 hafta içi hafta sonu demeden gece gündüz vatandaşlarımızın hizmetinde bulunmak adına mesai harcıyorlar. Bugünde Gülümuşağı Mahallemizde ilk defa yapılan asfaltı yerinde incelemek için geldik. Bu mahallemiz kırsal ve yaklaşık 1700 rakımın olduğu, çalışma şartlarının zor olduğu bir mahallemiz. Mahallemizde önce yol genişletme iyileştirme çalışmalarını yaptık. Genişletme çalışması sonrasında malzeme serimi ve asfaltlama çalışması yapıldı. Buradaki mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Çolak ise yolun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Mahalle Muhtarı Osman Sert ise çalışmaları büyük sevinçle karşıladıklarını belirterek, "İlk defa yolumuz asfalt gördü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum. Yolumuz gerçekten çok kötüydü ve asfalta kavuştu mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim mahallemiz asfaltlandıktan sonra inanıyorum ki Malatya'da asfaltsız yer kalmamıştır. Biz Adıyaman sınırındayız. Başkanımız her tarafa asfalt götürmüştür buna inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.