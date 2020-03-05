Gülüş tasarımı ile daha genç görünebilirsiniz - Son Dakika
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Gülüş tasarımı ile daha genç görünebilirsiniz

6 saat önce

Restoratif Diş Uzmanı Dt. Zeynep Ceren Çelik, kişiye özel tedavi planları ile sağlıklı bir gülüş tasarımı elde etmenin mümkün olabileceğini söyledi.

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Restoratif Diş Uzmanı Dt. Zeynep Ceren Çelik, kişiye özel tedavi planları ile sağlıklı bir gülüş tasarımı elde etmenin mümkün olabileceğini söyledi.


VM Medical Park Bursa Hastanesi Restoratif Diş Uzmanı Dt. Zeynep Ceren Çelik, sağlıklı gülüşle kişinin karşısındakiler üzerinde olumlu intibalar bırakabildiğini söyledi. Estetik bir gülüşün hem sağlık, hem de sosyal hayat açısından çok önemli olduğunu kaydeden Uzm. Dt. Çelik, "Karşınızdaki kişide iyi bir izlenim bırakabilmeniz için sadece 7 saniyeniz vardır. Bu da sağlıklı, güzel bir gülümseme ile mümkün. Gülüş tasarımı yapılırken gülüş hattındaki tüm dişlere ve diş etlerine işlemler yapılır. Gülüş tasarımında ana hedef, kişinin mutlu olduğu, onun isteklerine uygun kişiye özel bir tedavi planıdır. Herkesin daha genç ve sağlıklı bir görüntüsünün olması amaçlanır" dedi.


Uzman Diş Hekimi Zeynep Ceren Çelik, güzel gülüşün kriterleri ve yapılan işlemleri de şu sözlerle anlattı:


"Güzel gülüşün belli kriterleri var. Öncelikle beyaz dişler, lekesiz düzgün sıralı dişler, dudaklarla dişlerin orantılı olduğu bir ağız, diş etlerinin dişlere göre çok daha az gözüktüğü bir gülüşten bahsediyoruz. Bunu tasarlarken de kişinin dişlerinin maksimum korunmasına dikkat etmelidir. Bireyin sarkmış dudakları, daha az görünür olan dişleri varsa biz o dişleri öncelikle daha görünür hale getirilir. Dişlerin boyu uzatılarak, koyu lekeler temizlenerek, çarpıklık veya açıklık varsa bunları ortodonti bakımından estetik dolgu ile de düzelterek bir tasarım oluşturulur. Son dönemde kullanılan 3 boyutlu yazılımlarla da bu süreci desteklemektedir." - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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