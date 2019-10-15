Son Dakika Haberleri: Gülüşü fotoğraflarda kaldı: Paylaşımı yürek burktu
Son Dakika Güncel Gülüşü fotoğraflarda kaldı: Paylaşımı yürek burktu

Gülüşü fotoğraflarda kaldı: Paylaşımı yürek burktu

1 saat önce

Nevşehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gülüşü fotoğraflarda kaldı: Paylaşımı yürek burktu, System.String[]

Nevşehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Nevşehir Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek istersen Burhan E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Yasemin Gül bugün öğle namazını müteakip Alibey Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Genç kızın cenaze namazına ailesi, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU

Otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yasemin Gül'ün sosyal paylaşım sayfasında paylaşmış olduğu "Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim" yazısı yürekleri burktu.

(İHA)

Yasemin Gül, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti
Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülüşü fotoğraflarda kaldı: Paylaşımı yürek burktu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]